MODENA – Si è spento all’età di 73 anni Michele Andreana, figura di spicco nel mondo sindacale e politico, ricordato come un uomo di grande impegno e dedizione per i diritti dei lavoratori e il benessere della collettività.

Originario della provincia di Foggia, la sua lunga carriera si intreccia con il mondo del lavoro, del sindacato e dell’amministrazione pubblica, lasciando un’impronta indelebile nel territorio modenese.

Una carriera tra le macchine utensili e la lotta per i diritti

Andreana iniziò la sua attività professionale tra le macchine utensili della Caprari S.P.A., ma fu nel sindacato che trovò la sua vera vocazione. Prima nella Filtea Cgil, dove si occupò delle tutele individuali e delle vertenze nelle piccole e medie imprese del settore tessile, dimostrando fin da subito una forte sensibilità alle esigenze dei lavoratori. Successivamente, per oltre dieci anni, ricoprì ruoli di rilievo nella Fiom Cgil, guidando la categoria dei metalmeccanici con competenza e passione.

Il suo percorso lo portò poi alla Cgil di Modena, dove assunse responsabilità sempre più ampie: coordinò le politiche contrattuali, si occupò di sicurezza sul lavoro e contribuì al riassetto dei servizi pubblici locali. La sua esperienza sul campo gli conferì autorevolezza e rispetto tra colleghi e istituzioni.

Un impegno anche in politica e nel volontariato

Non solo sindacalista: dal 2004 al 2014 Andreana fu anche consigliere comunale a Modena. Ricoprì il ruolo di capogruppo dei Democratici di Sinistra dal 2004 al 2009, distinguendosi per il suo impegno civico e politico. La sua dedizione non si limitò alla sfera istituzionale: fu presidente delle Farmacie Comunali e figura di riferimento nel volontariato locale, guidando l’Auser provinciale e il Forum del Terzo Settore. Un uomo che ha saputo coniugare l’attivismo sociale con l’impegno pubblico.

Il cordoglio della città e delle istituzioni

La scomparsa di Andreana ha suscitato profondo cordoglio tra le autorità politiche e sociali. Il sindaco Massimo Mezzetti lo ricorda come “una vita ricchissima nell’impegno per gli altri: sindacalista, politico e consigliere comunale, presidente delle Farmacie Comunali, figura di riferimento del volontariato e del terzo settore”. Secondo il primo cittadino, Andreana “ha dato tanto a questa città attraverso il suo lavoro di operaio metalmeccanico e i ruoli ricoperti nel tempo”.

Anche l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli sottolinea “l’impegno nel partito e nelle istituzioni”, evidenziando come Andreana si sia sempre dedicato con generosità a Modena e al suo territorio.

Il presidente del Consiglio Comunale Antonio Carpentieri ha espresso il suo pensiero: “Con Michele Andreana se ne va una persona di rara onestà, che ha sempre lottato e lavorato per tutelare la nostra comunità, pensando prima agli altri che a se stesso”.

Un esempio di dedizione

Michele Andreana lascia un’eredità fatta di passione civile, impegno sociale e amore per il territorio. La sua vita testimonia come sia possibile fare la differenza attraverso il lavoro, la solidarietà e l’impegno civico.

Lo riporta ilrestodelcarlino.