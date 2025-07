Paolo Bandini 2025/2026. L’Allianz Pazienza riparte anche dal play e cala il poker

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo è lieta di ufficializzare la permanenza in maglia giallonera di Paolo Bandini per la stagione 2025/2026 agli ordini di coach Massimo Bernardi. Bandini è il quarto volto della scorsa stagione a rinovare e si aggiunge a Bugatti, Gherardini e Mobio.

Così commenta il Direttore Generale, Pino Sollazzo:

“Paolo è un giocatore che si fa voler bene, dentro e fuori dal campo. Ha un approccio serio, rispettoso, sempre concentrato. Umile, disciplinato, attento ai dettagli, è uno di quei profili che tutti vorrebbero avere in squadra. Con coach Bernardi abbiamo condiviso sin da subito la volontà di confermarlo: conosce i meccanismi del nostro gioco, si è inserito bene nel gruppo e ha mostrato spunti molto interessanti, sia a livello tecnico che caratteriale. Siamo convinti che nella prossima stagione potrà compiere un ulteriore salto in avanti, consolidando la sua presenza in campo. È un giocatore affidabile, su cui si può contare, e che incarna bene lo spirito del nostro progetto.”

Anche dalle parole di Paolo Bandini emerge grande chiarezza d’intenti:

“Rimanere a San Severo è stata una decisione presa senza alcun dubbio. Qui ho trovato un contesto serio e stimolante, fatto di persone che ti aiutano a migliorare e a sentirti parte di un progetto vero. Ogni giorno c’è l’opportunità di crescere, grazie allo staff, ai compagni e a una tifoseria che ti accompagna soprattutto in casa. So bene che il prossimo campionato sarà impegnativo, ma sono pronto ad affrontarlo con determinazione, mettendo in campo energia, concentrazione e tutto quello che ho. Darò il massimo per ripagare la fiducia della società e continuare a costruire qualcosa di importante insieme. Forza Neri!”