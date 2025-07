Rottura improvvisa della condotta idrica a Monte Sant’Angelo: tecnici al lavoro per il ripristino del servizio

Monte Sant’Angelo (Fg) – Una rottura improvvisa e imprevedibile della condotta premente al serbatoio di Monte Sant’Angelo ha causato un’interruzione temporanea dell’erogazione idrica nell’abitato.

L’intervento di riparazione, avviato questa mattina dai tecnici di Acquedotto Pugliese, sta impegnando le squadre specializzate in un delicato lavoro volto a ripristinare quanto prima il normale servizio.

L’interruzione, che si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli operai e l’efficacia delle operazioni di riparazione, ha interessato principalmente gli stabili privi di autoclave o con capacità di riserva insufficiente.

La sospensione dell’acqua potrebbe aver causato disagi soprattutto alle famiglie e alle attività commerciali più vulnerabili.

Per limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese ha disposto la distribuzione di acqua tramite autobotti, posizionate in punti strategici come piazza Ciro Angelillis, piazza Papa Giovanni Paolo II e in Via Marcisi.

L’azienda ha inoltre invitato i residenti a razionalizzare i consumi e a evitare usi non prioritari dell’acqua nelle ore di interruzione, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e ridurre al minimo i disagi.

Gli interventi dei tecnici proseguiranno senza sosta fino al completo ripristino del servizio, previsto presumibilmente entro la giornata di domani, 3 luglio 2025.

Acquedotto Pugliese ha assicurato aggiornamenti costanti sulla situazione e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza in questa fase emergenziale.