Scontro tra auto e camion sulla A14, tratto chiuso tra Poggio Imperiale e San Severo

FOGGIA – Un incidente ha provocato la chiusura del tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, verso Bari, tra Poggio Imperiale e San Severo.

La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 509,8, che ha coinvolto un’auto e un camion.

Sul posto sono presenti le squadre di soccorso di Autostrade per l’Italia e i mezzi di emergenza, impegnati nelle operazioni di gestione dell’incidente.

Attualmente si registrano circa 2 km di coda e il traffico è bloccato all’interno del tratto interessato.

Per chi viaggia in direzione di Bari, si consiglia di uscire obbligatoriamente alla stazione di Poggio Imperiale e seguire le indicazioni per la SS16 Adriatica verso San Severo.

Una volta raggiunta questa località, sarà possibile rientrare in autostrada alla stazione di San Severo.

Le autorità stanno lavorando per ripristinare al più presto la circolazione e ridurre i disagi agli automobilisti.

Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione alle indicazioni sul posto e di valutare eventuali percorsi alternativi.