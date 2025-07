Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 26 giugno 2025 – Prosegue il percorso di bonifica ambientale del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia, con un nuovo passo avanti sul fronte amministrativo e operativo. Con Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 26/06/2025, il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione dell’acconto contrattuale in favore dell’operatore economico Astra Engineering s.r.l., per un importo complessivo di € 48.765,77, relativo ai lavori di integrazione del piano delle indagini presso la discarica Pariti 2.

La decisione, firmata dal dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, ing. Lucio Barbaro, rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito delle attività avviate per la messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche all’interno del SIN.

Un lungo iter di programmazione e impegno istituzionale

Il progetto si inserisce in un iter avviato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188/2017, con la quale il Comune di Manfredonia ha assunto un ruolo attivo come soggetto attuatore delle azioni di risanamento ambientale, pur non essendo direttamente responsabile dell’inquinamento secondo l’art. 245 del D.Lgs. 152/2006.

Successivamente, con Accordo di Programma siglato l’11 dicembre 2019 tra Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia e i Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo, sono stati stanziati fondi del Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020, destinando al progetto relativo alla discarica “Pariti 2” oltre 6,3 milioni di euro.

Dalla progettazione all’esecuzione: le tappe tecniche

Nel 2022 l’incarico per la progettazione e direzione lavori è stato affidato, mediante procedura pubblica, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto da Astra Engineering s.r.l., PH3 Engineering s.r.l. e il dott. agr. Antonio Giaccari, per un importo contrattuale di € 192.172,79 (oltre IVA e oneri). La firma del contratto tra le parti risale al 27 febbraio 2023.

L’intervento è stato poi ampliato con l’approvazione del progetto di integrazione del piano delle indagini, redatto dagli stessi progettisti, per un valore complessivo di € 330.000, e successivamente sono stati affidati, tramite procedura negoziata, i relativi lavori alla ditta Ecosondag S.r.l., con sede a Bari.

Il provvedimento di liquidazione

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Damiano Francesco Saverio, ha verificato la regolarità della documentazione fiscale presentata da Astra Engineering, compresa la polizza fideiussoria per l’anticipazione contrattuale e il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), risultato conforme.

Con la determinazione appena approvata, il Comune ha dunque dato esecuzione al pagamento dell’acconto previsto, imputando la spesa al capitolo di bilancio n. 6784 per l’Esercizio Finanziario 2025, e certificando la compatibilità finanziaria con gli stanziamenti di cassa e le regole del bilancio comunale.

Trasparenza e rispetto delle normative

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto del Decreto Legislativo 267/2000, del principio di contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e delle norme di trasparenza amministrativa previste dal D.Lgs. 33/2013. Sarà trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento e sarà pubblicato per la massima trasparenza dell’azione amministrativa.