Tragico incidente nel Salento: muore in scooter a 61 anni, conducente positivo ad alcol e droga

LECCE – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì a Gallipoli, costando la vita a Piero Corchia, un uomo di 61 anni originario di Gallipoli. La dinamica dell’incidente ha sconvolto la comunità locale e ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio stradale.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto su via Lecce, all’incrocio con via Brescia. La vittima, in sella al suo scooter insieme alla moglie, stava immettendosi sulla strada principale quando, nello stesso momento, arrivava un altro giovane in sella a uno scooter proveniente dal centro di Gallipoli. L’impatto tra i due veicoli è stato violento e inevitabile: il 61enne è caduto rovinosamente sull’asfalto ed è morto sul colpo. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme dei passanti, non c’è stato nulla da fare per salvare la vittima.

Le condizioni della moglie e le indagini

La moglie di Corchia è stata immediatamente trasportata d’urgenza al pronto soccorso del “Sacro Cuore di Gesù” con diversi traumi su tutto il corpo. Le sue condizioni sono state valutate come serie ma non si hanno ancora aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno sottoposto a test tossicologici il conducente coinvolto nell’incidente, un 28enne di Galatone. Gli esami hanno evidenziato che il giovane era positivo sia all’alcol che a sostanze stupefacenti al momento dell’impatto. Per questo motivo, oltre alla denuncia per omicidio stradale – come prassi in casi di incidenti mortali – gli sono stati contestati anche reati legati alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e alcool.

L’esame autoptico e le conseguenze legali

Il medico legale incaricato dalla Procura ha effettuato un esame esterno sul corpo della vittima nella mattinata successiva all’incidente. Dopo il rilascio del nulla osta per i funerali, il feretro è stato trasferito nella camera ardente allestita presso l’ospedale locale.

Il giovane coinvolto nel sinistro sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per determinare con precisione i livelli di alcol e droga nel sangue. La positività ai test ha aggravato la posizione legale del conducente, che ora rischia pene più severe in base alle norme vigenti sulla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Una comunità sconvolta

L’intera comunità di Gallipoli si stringe attorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore. La tragedia evidenzia ancora una volta i rischi derivanti dall’assunzione di alcool e droghe alla guida, sottolineando l’importanza della massima prudenza sulle strade.

Le autorità continuano le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e garantire che siano adottate tutte le misure necessarie per fare giustizia e prevenire simili tragedie in futuro.

