Trinitapoli (Bat) – Una serata che avrebbe dovuto essere un evento culturale e promozionale del territorio si è trasformata in un caso di polemica e indignazione.

È quanto sta accadendo nella cittadina pugliese, dove lo spettacolo intitolato “Ieri, oggi e domani – Viaggio attraverso i motori” ha suscitato un acceso dibattito pubblico.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale e inizialmente presentato come una manifestazione dedicata alla passione per le moto e la cultura motoristica, si è concluso con una performance che ha fatto discutere: un “sexy car wash” con ragazze in abiti succinti, accompagnata da moto di grossa cilindrata e da un’estetica che ha richiamato il cliché donne e motori.

La scena si è svolta nella piazza centrale della città, attirando l’attenzione di residenti e visitatori.

A differenza di quanto indicato negli atti ufficiali, il contenuto dello show non prevedeva alcun riferimento a esibizioni di questo tipo.

Il Comune aveva concesso il patrocinio all’evento, coprendo anche alcune spese logistiche come corrente elettrica e occupazione del suolo pubblico.

Tuttavia, la natura della performance ha generato immediatamente reazioni di sdegno.

La vicenda ha guadagnato risonanza nazionale grazie anche a un video ironico del comico Pinuccio, che sui social ha rilanciato la notizia, alimentando ulteriormente il clamore.

Le opposizioni – in particolare il gruppo “Trinitapoli Buona Politica” – hanno duramente criticato l’amministrazione, chiedendo le dimissioni dell’assessore agli eventi Giovanni Landriscina.

Secondo gli esponenti dell’opposizione, l’amministrazione avrebbe agito con superficialità e senza un adeguato controllo sulla programmazione degli eventi pubblici.

Dopo le polemiche, dal Comune sono arrivate scuse ufficiali e una presa di distanza: l’amministrazione ha dichiarato che quanto accaduto “non era previsto nel programma” e si riserva di adottare tutte le azioni necessarie per tutelare l’immagine dell’Ente.

Lo riporta Antennasud.