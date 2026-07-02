Manfredonia. A un mese dalla scomparsa di Antonio, il messaggio: "Vieni in sogno e dicci che stai bene"

Manfredonia. A un mese dalla scomparsa di Antonio Senisi, la comunità di Manfredonia si è ritrovata per la Santa Messa celebrata in suo suffragio. A dare voce al dolore della famiglia è stato anche un commovente messaggio pubblicato sui social da Alessandro Manzella, parente del giovane.

Nel lungo post, Manzella spiega di aver desiderato pronunciare quelle parole durante la celebrazione religiosa, ma di non aver trovato la forza di farlo. Ha quindi scelto di affidarle a una lettera pubblica, dedicata ad Antonio e ai suoi familiari.

«Non siamo qui per festeggiare, come invece avrebbe dovuto essere. Siamo qui per stare insieme, per raccontarci di te, per abbracciarci, perché a volte le parole non bastano», scrive, rivolgendosi anche ai genitori e ai nonni del ragazzo, descrivendo il silenzio e il peso di un dolore che continua a segnare tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Tra i passaggi più intensi del messaggio, l’invocazione rivolta ad Antonio e al Padre Eterno: il desiderio che il giovane possa apparire almeno in sogno ai suoi cari per rassicurarli. «Non preoccupatevi per me. Io sto bene. Non soffro più. Vedo soffrire voi e questo mi fa tanto male. Vi voglio bene a tutti», è il messaggio che Manzella immagina di poter ricevere.

Il post si conclude con una preghiera e con la promessa di custodire vivo il ricordo di Antonio: «Noi da qua giù non possiamo fare altro se non continuare a volerti bene e a custodire il tuo ricordo stretto nei nostri cuori».

Il messaggio ha raccolto numerose attestazioni di vicinanza e affetto, diventando il simbolo del dolore condiviso da familiari, amici e dall’intera comunità nel ricordo di Antonio.