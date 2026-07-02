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ALTAMURA BANCOMAT Altamura, nuovo assalto al bancomat Mps: esplosione nella notte

Si tratta del quinto episodio in appena quattro giorni, un’escalation che sta interessando diversi sportelli Atm della zona

Altamura, nuovo assalto al bancomat Mps: esplosione nella notte

Altamura, nuovo assalto al bancomat Mps: esplosione nella notte - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Ancora un bancomat preso di mira nella notte ad Altamura, dove una potente esplosione ha distrutto lo sportello automatico della Monte dei Paschi di Siena, nel cuore della Murgia barese.

Si tratta del quinto episodio in appena quattro giorni, un’escalation che sta interessando diversi sportelli Atm della zona e che alimenta l’allarme sicurezza sul territorio.

Secondo le prime informazioni, la deflagrazione sarebbe stata molto violenta, tanto da svegliare numerosi residenti della zona. L’esplosione avrebbe completamente danneggiato lo sportello, consentendo ai malviventi di impossessarsi del denaro contenuto all’interno.

I responsabili si sarebbero poi dati alla fuga subito dopo il colpo, portando via il bottino e facendo perdere le proprie tracce.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione le modalità dell’assalto e verificare eventuali collegamenti con gli altri colpi messi a segno nei giorni precedenti.

Lo riporta antennasud.com.

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