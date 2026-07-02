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MANFREDONIA GARGANO Angela Quitadamo entra nel Consiglio Nazionale di Archeoclub d’Italia

Un incarico che segna un traguardo significativo, essendo la prima rappresentante del territorio a entrare nell'organismo nazionale dell'associazione

Angela Quitadamo entra nel Consiglio Nazionale di Archeoclub d'Italia

Angela Quitadamo entra nel Consiglio Nazionale di Archeoclub d'Italia - Fonte Immagine: Archeoclub d'Italia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Angela Quitadamo è stata nominata componente del Consiglio Nazionale di Archeoclub d’Italia, un incarico che segna un traguardo significativo, essendo la prima rappresentante del territorio a entrare nell’organismo nazionale dell’associazione.

«Questo importante traguardo dimostra che il lavoro, la passione e l’impegno nella tutela e nella valorizzazione della memoria collettiva possono lasciare un segno concreto», ha dichiarato Quitadamo, commentando la nomina e sottolineando il valore del percorso svolto.

La neo consigliera ha voluto dedicare questo riconoscimento all’intera comunità e a quanti credono nella cultura come strumento di crescita e sviluppo. «È un onore immenso che desidero condividere con ciascuno di voi, con la nostra comunità e con tutti coloro che credono che la cultura rappresenti il più autentico motore del futuro», ha affermato.

Guardando al nuovo incarico, Quitadamo ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento del ruolo affidatole. «Affronterò questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio», ha dichiarato, ringraziando Archeoclub d’Italia per la fiducia ricevuta.

«Sarà mio costante impegno mettere le mie competenze a disposizione dell’associazione, offrendo un contributo serio, affidabile e sempre orientato alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale», ha concluso.

Lo riporta Archeoclub d’Italia.

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