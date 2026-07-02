Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Auto precipita nella scarpata, muore 45enne

SALENTO STATALE 274 Auto precipita nella scarpata, muore 45enne

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 23 l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail

Auto precipita nella scarpata, muore 45enne

Auto precipita nella scarpata, muore 45enne - ph leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto nella tarda serata di mercoledì sulla statale 274 “Salentina Meridionale”, nel tratto tra Gallipoli e Leuca, poco dopo lo svincolo per Presicce-Acquarica.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 23 l’uomo, che viaggiava da solo a bordo di una Fiat Punto in direzione Leuca, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. L’impatto sarebbe stato così violento da sfondare la barriera di protezione, facendo ribaltare l’auto che è poi precipitata nella scarpata sottostante.

La vettura ha terminato la sua corsa contro un albero, a circa 3-4 metri dal margine della strada. Il conducente sarebbe deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi, intervenuti rapidamente sul posto insieme ai carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Tricase, che hanno effettuato i rilievi.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e non risultano altri mezzi coinvolti. Resta da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecce. Gli ulteriori accertamenti potrebbero arrivare dall’esame autoptico.

Lo riporta antennasud.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO