Auto precipita nella scarpata, muore 45enne

Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo avvenuto nella tarda serata di mercoledì sulla statale 274 “Salentina Meridionale”, nel tratto tra Gallipoli e Leuca, poco dopo lo svincolo per Presicce-Acquarica.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 23 l’uomo, che viaggiava da solo a bordo di una Fiat Punto in direzione Leuca, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. L’impatto sarebbe stato così violento da sfondare la barriera di protezione, facendo ribaltare l’auto che è poi precipitata nella scarpata sottostante.

La vettura ha terminato la sua corsa contro un albero, a circa 3-4 metri dal margine della strada. Il conducente sarebbe deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi, intervenuti rapidamente sul posto insieme ai carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Tricase, che hanno effettuato i rilievi.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e non risultano altri mezzi coinvolti. Resta da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’auto.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecce. Gli ulteriori accertamenti potrebbero arrivare dall’esame autoptico.

Lo riporta antennasud.com.