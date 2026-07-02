Benevento, Clemente Mastella: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela»

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato pubblicamente di essere malato durante una celebrazione nella basilica della Madonna delle Grazie, in occasione della festività dedicata alla patrona del Sannio.

Con la voce rotta dall’emozione davanti alla basilica gremita di fedeli, Mastella ha pronunciato una frase che ha colpito i presenti: «A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela».

L’intervento è avvenuto nel giorno delle celebrazioni organizzate dal nuovo arcivescovo Michele Autuoro e ha provocato un momento di forte commozione all’interno della chiesa. La dichiarazione del sindaco ha inizialmente “gelato” i fedeli presenti, seguita da alcuni secondi di silenzio prima di un applauso di incoraggiamento.

Nel suo intervento, Mastella ha poi aggiunto: «Lei monsignore si è rivolto a quelli che sono malati, ebbene anch’io lo sono e spero di farcela», senza riuscire a trattenere le lacrime.

Il sindaco ha inoltre rivolto parole di vicinanza al nuovo arcivescovo, richiamando anche le tensioni interne al mondo ecclesiale e il tema dello scisma dei lefebvriani, citando la recente consacrazione di nuovi vescovi in Svizzera.

La celebrazione si è conclusa tra commozione e applausi da parte dei fedeli presenti in cattedrale.

Lo riporta leggo.it.