Bollo auto in Puglia, via libera alla sanatoria. Leo: "Una misura di equità fiscale"

La Giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di disegno di legge sulla definizione agevolata del bollo auto, una misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare i debiti maturati tra il 2000 e il 2023, con azzeramento di sanzioni e interessi.

Il provvedimento prevede anche la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con avvio dei pagamenti dal 2027 secondo le scadenze previste dalla normativa nazionale.

«Una misura di equità fiscale che aiuta i cittadini e rafforza la capacità di riscossione della Regione», ha dichiarato l’assessore regionale al Bilancio e Personale Sebastiano Leo, sottolineando come il disegno di legge dia attuazione agli impegni assunti dal governo regionale.

La misura è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo nazionale e recepisce le disposizioni introdotte dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, che ha ridefinito termini e modalità della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione.

Secondo Leo, l’obiettivo è duplice: «Offrire ai cittadini un’opportunità concreta per mettersi in regola con condizioni sostenibili e, allo stesso tempo, migliorare la capacità della Regione di recuperare crediti difficilmente esigibili, incrementando le entrate senza aumentare il carico fiscale per chi è già in regola».

Il disegno di legge prevede inoltre il rafforzamento dell’amministrazione tributaria regionale, con l’istituzione di un fondo dedicato a digitalizzazione, innovazione tecnologica e formazione del personale, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

La Regione punta a chiudere l’iter entro il 31 luglio, così da rendere la misura operativa in tempi rapidi. «Vogliamo mettere rapidamente a disposizione dei cittadini uno strumento molto atteso, capace di sostenere famiglie e imprese in difficoltà e, al tempo stesso, recuperare risorse da destinare a sanità, welfare e servizi pubblici essenziali», ha concluso Leo.

Lo riporta retegargano.it.