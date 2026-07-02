Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Bollo auto in Puglia, via libera alla sanatoria. Leo: “Una misura di equità fiscale”

PUGLIA LEO Bollo auto in Puglia, via libera alla sanatoria. Leo: “Una misura di equità fiscale”

La Giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di disegno di legge sulla definizione agevolata del bollo auto

Bollo auto in Puglia, via libera alla sanatoria. Leo: "Una misura di equità fiscale"

Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione e lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale - Fonte Immagine: regione.puglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Politica // Politica Regionale //

La Giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di disegno di legge sulla definizione agevolata del bollo auto, una misura che consentirà ai contribuenti di regolarizzare i debiti maturati tra il 2000 e il 2023, con azzeramento di sanzioni e interessi.

Il provvedimento prevede anche la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con avvio dei pagamenti dal 2027 secondo le scadenze previste dalla normativa nazionale.

«Una misura di equità fiscale che aiuta i cittadini e rafforza la capacità di riscossione della Regione», ha dichiarato l’assessore regionale al Bilancio e Personale Sebastiano Leo, sottolineando come il disegno di legge dia attuazione agli impegni assunti dal governo regionale.

La misura è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo nazionale e recepisce le disposizioni introdotte dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, che ha ridefinito termini e modalità della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione.

Secondo Leo, l’obiettivo è duplice: «Offrire ai cittadini un’opportunità concreta per mettersi in regola con condizioni sostenibili e, allo stesso tempo, migliorare la capacità della Regione di recuperare crediti difficilmente esigibili, incrementando le entrate senza aumentare il carico fiscale per chi è già in regola».

Il disegno di legge prevede inoltre il rafforzamento dell’amministrazione tributaria regionale, con l’istituzione di un fondo dedicato a digitalizzazione, innovazione tecnologica e formazione del personale, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

La Regione punta a chiudere l’iter entro il 31 luglio, così da rendere la misura operativa in tempi rapidi. «Vogliamo mettere rapidamente a disposizione dei cittadini uno strumento molto atteso, capace di sostenere famiglie e imprese in difficoltà e, al tempo stesso, recuperare risorse da destinare a sanità, welfare e servizi pubblici essenziali», ha concluso Leo.

Lo riporta retegargano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO