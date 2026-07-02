Candela, operativo il Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco. Tutte le info

CANDELA – È operativo da oggi, 2 luglio, il nuovo Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Candela. Il presidio, avviato in via sperimentale in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per settembre, rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio dei Monti Dauni.

La decisione di anticipare l’apertura è stata assunta dal Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Candela, anche alla luce delle numerose emergenze registrate nelle ultime settimane, in particolare legate al rischio incendi.

Il nuovo distaccamento sarà operativo alcuni giorni a settimana grazie al personale volontario formato e inquadrato nel “Ruolo dei Volontari” del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

«Il territorio della provincia di Foggia è esposto a numerose criticità, tra cui il rischio incendi. I numerosi roghi sviluppatisi nelle ultime settimane ci hanno spinto ad accelerare l’avvio del presidio volontario di Candela», ha dichiarato il comandante dei Vigili del Fuoco di Foggia, Giulio Capuano.

L’obiettivo è rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco nell’area dei Monti Dauni, garantendo un ulteriore presidio a supporto del Comando provinciale di Foggia.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Candela, Giuseppe De Vitto, che ha sottolineato il lavoro svolto nelle ultime settimane per rendere operativa la struttura concessa in comodato d’uso ai Vigili del Fuoco.

«Dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo lavorato con gli uffici e con il Comando di Foggia per permettere l’avvio della struttura. Un intenso lavoro che ci ha consentito di concludere in tempi brevi l’iter procedurale e tecnico necessario», ha affermato il primo cittadino.

Il percorso per l’istituzione del distaccamento volontario era partito nel 2022, dopo il via libera del Ministero dell’Interno. Successivamente è stato avviato l’iter di selezione e formazione del personale, che ha portato alla costituzione di un primo gruppo composto da otto volontari e volontarie.

L’auspicio dell’Amministrazione comunale è che nei prossimi mesi il numero dei volontari possa crescere, così da garantire una maggiore copertura dei turni e dei giorni di operatività.

«A questi ragazzi, che opereranno a titolo volontario compatibilmente con i propri impegni lavorativi, va il mio grazie e quello di tutta la comunità dei Monti Dauni», ha concluso il sindaco De Vitto.

L’inaugurazione ufficiale del distaccamento è prevista a settembre, alla presenza dei rappresentanti del Ministero dell’Interno e delle istituzioni provinciali e regionali.

A cura di Michele Solatia.