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Home // 5 Reali Siti // Carapelle, incendiata l’auto del sindaco Luigi Marasco

LUIGI MARASCO Carapelle, incendiata l’auto del sindaco Luigi Marasco

La vettura, una Renault Megane, era parcheggiata sotto l’abitazione del sindaco al momento del rogo

Carapelle, incendiata l’auto del sindaco Luigi Marasco

Carapelle, incendiata l’auto del sindaco Luigi Marasco - Fonte Immagine: Facebook, Foggia Città Aperta

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
5 Reali Siti // Cronaca //

Incendiata l’auto del sindaco di Carapelle, Luigi Marasco, primo cittadino eletto un anno fa nel Comune dei Reali Siti. La vettura, una Renault Megane, era parcheggiata sotto l’abitazione del sindaco al momento del rogo.

L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha immediatamente destato forte allarme in città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per domare le fiamme e avviare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il gesto arriva in un contesto già delicato per l’ente locale: lo scorso 18 giugno si è insediata la commissione d’accesso nominata per verificare eventuali infiltrazioni mafiose all’interno del Comune di Carapelle.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la natura dell’incendio e individuare eventuali responsabilità.

Lo riporta su Facebook, Foggia Città Aperta.

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