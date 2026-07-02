Catalano si presenta al Cerignola: «Essere qui un orgoglio, la mia squadra non mollerà mai»

Raimondo Catalano è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Cerignola nel corso di una conferenza stampa allo stadio “Monterisi”, aperta dagli interventi del presidente Gianni Nardiello e del direttore sportivo Elio Di Toro, che ha illustrato le motivazioni della scelta tecnica.

Di Toro ha parlato del percorso intrapreso dalla società e delle qualità che lo hanno convinto ad affidare la panchina a Catalano.

«Aver sposato questo progetto è stato bello, intenso, emotivamente qualcosa di unico ma nello stesso tempo una responsabilità maggiore nei confronti della piazza e di chi mi ha dato fiducia. Rimettere in piedi un equilibrio non è semplice, speriamo di aver trovato le giuste scelte su tutti i fronti. Catalano dopo lo scorso anno ha completato la sua formazione ed ora può dire la sua in questa categoria. Raimondo ha voglia di fare, di dimostrare, di sacrificarsi, per questi motivi l’ho scelto. Lo spirito, la lotta e la fame sono gli insegnamenti che ho appreso stando a Cerignola. Penso sia la persona ideale sia dal punto di vista caratteriale e tecnico, posso dire che saremo una squadra identitaria.»

Nel corso della conferenza è stato anche annunciato il nuovo assetto organizzativo del club. Jimmy Allegrini affiancherà il direttore sportivo, Carmine Cagnazzo continuerà a occuparsi dell’area scouting, Angelo Angiolino assumerà l’incarico di club manager e Alessandro Failla sarà il nuovo segretario. La società ha inoltre confermato una particolare attenzione allo sviluppo del settore giovanile e alla valorizzazione dei giovani, anche alla luce delle novità introdotte dalla Lega Pro.

Prendendo la parola, Raimondo Catalano ha espresso entusiasmo per l’inizio della nuova avventura.

«È un motivo di orgoglio essere qui ed essere stato scelto da Elio e questa società. Per me è fondamentale che il lavoro si veda attraverso i comportamenti della propria squadra. Voglio che i miei siano capaci di rendere orgogliosa la comunità cerignolana, la volontà di non mollare mai è alla base di tutto. Partendo da quello viene tutto il resto, fondamentale la sinergia che si creerà fra lo staff e chiunque lavori per il club, oltre a coloro che ci sosterranno.»

Il nuovo tecnico ha poi indicato l’obiettivo stagionale e la mentalità che intende trasmettere al gruppo.

«Il percorso che ho alle spalle è da sprone per essere da esempio per la squadra, l’obiettivo è quello di mantenere la categoria. Ogni calciatore però deve avere il fuoco dentro per cercare di vincere ogni partita, poi vedremo cosa accadrà.»

Sul piano tattico, Catalano ha spiegato di non voler adottare un sistema di gioco rigido.

«Giocare contro il Bari da figlio di quella città sarà speciale, così come proprio sfidare il Savoia, al quale resterò legato per sempre. In base alle caratteristiche della rosa farò le valutazioni su moduli e impostazioni del gioco. Non ho uno schema fisso, bisogna calibrare a seconda del materiale a disposizione, si cercherà di mettere in difficoltà gli avversari modificando anche a gara in corso.»

Lo staff tecnico sarà composto dal viceallenatore Sergio Di Corcia, dal preparatore atletico Maurizio Nanula, dai preparatori dei portieri Antonio Cagnazzo e Francesco Dimmito.

Il raduno della squadra è previsto per il 15 luglio, mentre il ritiro precampionato si svolgerà a San Giovanni Rotondo fino al 2 agosto.

Nel corso dell’incontro è stata infine illustrata anche la campagna abbonamenti 2026/2027, che prenderà il via il 9 luglio. La società ha annunciato una riduzione dei prezzi, insieme ad agevolazioni dedicate a giovani, over 65 e donne, oltre a pacchetti famiglia e iniziative promozionali riservate agli abbonati.

Lo riporta lanotiziaweb.it.