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MONTI DAUNI Celenza Valfortore, dopo l’assalto al bancomat attivo lo scuolabus per ritirare le pensioni

Un servizio di trasporto dedicato agli anziani per consentire il ritiro delle pensioni nel vicino ufficio di San Marco La Catola

Celenza Valfortore, dopo l’assalto al bancomat attivo lo scuolabus per ritirare le pensioni

Celenza Valfortore, dopo l’assalto al bancomat attivo lo scuolabus per ritirare le pensioni - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Dopo la chiusura dell’ufficio postale di Celenza Valfortore, resa necessaria in seguito all’assalto al bancomat con esplosivo del 22 aprile che ha reso inagibile la struttura, il Comune ha attivato un servizio di trasporto dedicato agli anziani per consentire il ritiro delle pensioni nel vicino ufficio di San Marco La Catola, distante circa otto chilometri.

La prima a usufruirne è stata Maria Lucia, 82 anni, residente sola nel piccolo centro dei Monti Dauni, in provincia di Foggia. La donna si è presentata alle 8 in piazza Malice ed è salita a bordo dello scuolabus messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Il servizio, attivo nei giorni odierni, domani e il 4 luglio, accompagna gli anziani del paese, circa 700 residenti complessivi di cui circa 300 ultraottantenni.

«È un servizio buono, ma ci devono dare la posta che serve a noi anziani. Paghiamo le tasse come tutti. Abbiamo diritto al servizio», ha dichiarato la pensionata.

Il disagio, secondo quanto riferito, va avanti da oltre due mesi, con la sospensione dei servizi postali e l’assenza di soluzioni temporanee da parte di Poste Italiane. Per questo motivo il Comune ha deciso di garantire autonomamente il trasporto gratuito.

«Questa mattina abbiamo fatto la prima corsa», ha spiegato il sindaco Massimo Venditti, che ha chiesto il ripristino dell’ufficio postale. «Stiamo pensando, per permettere agli anziani non solo di riscuotere la pensione ma di pagare anche le bollette, di attivare il servizio a metà mese, per tutti i mesi. Fino a quando l’ufficio postale di Celenza non verrà ripristinato, noi ci saremo. E vorrei lanciare l’appello alla popolazione anziana ad usufruire del servizio istituito proprio per loro e per le loro esigenze».

La situazione resta quindi in attesa di una soluzione strutturale, mentre il Comune continua a farsi carico dei disagi legati all’assenza dei servizi postali nel territorio.

Lo riporta ansa.it.

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