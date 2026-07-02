Celle di San Vito racconta i suoi abitanti, Giannini: "Siamo fieri, orgogliosi, non ci arrendiamo mai"

Volti, storie e testimonianze di chi ha scelto di vivere nel più piccolo comune della Puglia diventano il cuore della nuova campagna di promozione dedicata a Celle di San Vito, con una serie di video-interviste che, per tutta l’estate, presenteranno al pubblico i cittadini del borgo, uno dopo l’altro.

L’iniziativa punta a superare l’etichetta di “paese più piccolo della Puglia”, spesso identificato soltanto attraverso il dato dei suoi 144 abitanti, per raccontare invece le persone che ogni giorno contribuiscono alla vita della comunità, scegliendo di viverci, lavorarci e costruirne il futuro.

Tra i protagonisti ci sono la titolare del negozio di alimentari, il muratore tuttofare, l’aiutante ristoratrice, la vicesindaca arrivata dalla città, gli utenti dell’ufficio postale, le giovani del paese, il ragazzo dell’Infopoint, la presidente della squadra di calcio e i bambini che ogni mattina raggiungono in scuolabus il centro abitato più vicino.

I filmati sono stati realizzati per Officineventi dal videomaker e regista Niki Dell’Anno, con il supporto dei giornalisti Ivana Gaeta e Nicola Maggio, in collaborazione con le operatrici dell’Infopoint comunale. Il progetto rientra nelle attività di valorizzazione e rigenerazione culturale di Celle di San Vito e della Valle del Celone, finanziate attraverso il PNRR.

L’obiettivo è duplice: far conoscere il volto autentico del borgo e ribadire che una comunità non può essere ridotta a un semplice dato demografico. Dietro quei numeri ci sono persone, famiglie, bambini e storie che raccontano un forte senso di appartenenza.

Tra le testimonianze raccolte c’è quella di Consiglia, presidente della squadra di calcio locale, che racconta: “Mi sono trasferita qui per amore”. Michele, muratore tuttofare, spiega invece: “Sono venuto a vivere qui 10 anni fa, mi sono innamorato di Celle di San Vito”. Lina, parlando del proprio legame con il paese, confessa: “Mi sono accorta che, quando mi arrabbio, mi arrabbio in cellese”, sottolineando il valore della lingua e delle tradizioni locali.

A rappresentare lo spirito della comunità è infine la sindaca Maria Palma Giannini, che afferma: “Siamo fieri, orgogliosi, non ci arrendiamo mai. Questo è Celle di San Vito”.

La prima cittadina aggiunge: “Noi ci crediamo. Crediamo nel nostro paese. Nella forza della nostra comunità. Quando c’è un evento, una festa della tradizione, quando c’è da rivendicare un diritto, noi ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo fianco a fianco, tutti insieme. Io penso che ci sia bisogno di Celle di San Vito. Penso che tutti insieme possiamo essere un esempio per chi crede nel significato della parola Comunità”.