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LAVORO FOGGIA Centri per l’impiego, oltre 800 opportunità di lavoro tra Bari, BAT e Foggia

Dall'analisi emerge un incremento della domanda di personale nei settori della logistica, dei trasporti e dei magazzini

Centri per l'impiego, oltre 800 opportunità di lavoro tra Bari, BAT e Foggia

Lavoro Puglia - Fonte Immagine: vhostingcloud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Bari // BAT //

Sono oltre 800 i posti di lavoro attualmente disponibili nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, un dato che conferma la sostanziale stabilità del mercato occupazionale nel Nord della Puglia rispetto al monitoraggio effettuato due settimane fa.

Il quadro emerge dal nuovo numero di WorkUP, il report bisettimanale realizzato da ARPAL Puglia, che raccoglie e promuove le offerte di lavoro pubblicate dalle aziende del territorio.

Dall’analisi emerge un incremento della domanda di personale nei settori della logistica, dei trasporti e dei magazzini, con 40 posizioni in più, e nel comparto costruzioni, impianti e immobiliare, che registra 15 opportunità aggiuntive.

Resta stabile il settore dell’artigianato, del commercio, delle vendite e del noleggio, che mette a disposizione 156 posti di lavoro, mentre si registra una lieve flessione nelle richieste di personale per i servizi ludico-ricreativi.

Tra le iniziative promosse da ARPAL Puglia figura il recruiting day in programma l’8 luglio a Triggiano, organizzato dal Centro per l’impiego in collaborazione con il Comune. L’evento è finalizzato alla selezione di oltre 100 addetti alla logistica di magazzino. I colloqui si svolgeranno presso la Casa della Cultura “Rocco Dicillo”, con inizio alle 9.30.

Il report dedica inoltre uno spazio alle opportunità del progetto #mareAsinistra, la strategia della Regione Puglia volta ad attrarre, valorizzare e favorire il rientro dei talenti sul territorio.

Presente anche la sezione dedicata alla mobilità lavorativa in Europa, con le offerte della rete EURES, che attualmente mette a disposizione 76 posizioni aperte in diversi Paesi europei.

Le offerte pubblicate su WorkUP sono consultabili anche sulla piattaforma “Lavoro per te Puglia”, disponibile sia sul web sia tramite app per dispositivi mobili. I cittadini e le imprese possono inoltre rivolgersi ai team IDO dei Centri per l’impiego, che continuano a fornire servizi di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro e supporto alle aziende nella ricerca di personale.

Lo riporta batmagazine.it.

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