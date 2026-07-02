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CERIGNOLA LAGRIMARO Cerignola, approvato il progetto di bonifica del Canale Lagrimaro: finanziamento da 5,7 milioni

Si tratta di un intervento considerato strategico per la città, che mira a mettere in sicurezza e recuperare un’area da tempo segnata da criticità ambientali

Cerignola, approvato il progetto di bonifica del Canale Lagrimaro: finanziamento da 5,7 milioni

Cerignola, approvato il progetto di bonifica del Canale Lagrimaro: finanziamento da 5,7 milioni - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Cerignola // Politica //

Una svolta attesa da anni per Cerignola: il progetto presentato dall’amministrazione comunale per la bonifica e il recupero del Canale Lagrimaro ha ottenuto valutazione positiva da parte della Regione Puglia, con un finanziamento pari a 5,7 milioni di euro.

Si tratta di un intervento considerato strategico per la città, che mira a mettere in sicurezza e recuperare un’area da tempo segnata da criticità ambientali e oggetto di segnalazioni, proteste e richieste di intervento da parte della comunità locale.

L’operazione, secondo quanto comunicato, rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione ambientale del territorio e la restituzione di una zona oggi problematica alla piena fruibilità e sicurezza dei cittadini, ponendo fine a una situazione definita da anni di attesa e interventi mai risolutivi.

Lo riporta cerignolaviva.it.

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