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CERIGNOLA FEDI Cerignola, muore in ospedale e spariscono le fedi nuziali

La vittima è Nunzia Pastoressa, 77 anni, ricoverata nel reparto di Nefrologia e successivamente trasferita in Rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni cliniche

Cerignola, muore in ospedale e spariscono le fedi nuziali

Cerignola, muore in ospedale e spariscono le fedi nuziali - Fonte Immagine: telenroba.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Un caso destinato a far discutere quello registrato all’ospedale di Cerignola, dove, secondo la denuncia dei familiari, tre fedi nuziali sarebbero sparite durante il trasferimento di una paziente poi deceduta in terapia intensiva.

La vittima è Nunzia Pastoressa, 77 anni, ricoverata nel reparto di Nefrologia e successivamente trasferita in Rianimazione per l’aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Proprio durante questo passaggio, secondo quanto riferito dalla famiglia, si sarebbe verificato il furto degli anelli che la donna portava all’anulare sinistro.

Si tratterebbe di due fedi, la sua e quella del marito, e di un anello in oro bianco legato alle nozze d’argento, tutti scomparsi nella fase di trasferimento dalla stanza di degenza alla terapia intensiva.

Il presunto furto sarebbe avvenuto nella serata del 25 giugno, poche ore prima del decesso della paziente, avvenuto in terapia intensiva dopo il trasferimento in ascensore da parte del personale sanitario.

I familiari della donna hanno presentato una denuncia ai carabinieri, chiedendo di fare piena luce sull’accaduto e sull’eventuale responsabilità della sparizione dei gioielli.

Lo riporta telenorba.it.

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