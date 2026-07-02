Cerignola, ordinanza permanente contro il maltempo: chiusura automatica di parchi, villa comunale e cimitero con vento oltre i 60 km/h

CERIGNOLA – Un’ordinanza destinata a entrare in funzione automaticamente ogni volta che le condizioni meteorologiche rappresenteranno un potenziale pericolo per la popolazione. È la misura adottata dal sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, che ha firmato un provvedimento con il quale vengono stabilite regole permanenti per la gestione delle emergenze legate al maltempo, introducendo la chiusura immediata di numerosi spazi pubblici in caso di vento particolarmente intenso o di allerte emanate dalla Protezione Civile regionale.

L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la massima tutela della pubblica incolumità senza dover ricorrere, ogni volta, all’adozione di nuove ordinanze contingibili e urgenti. Il Comune ha infatti ritenuto necessario predisporre uno strumento che consenta un intervento tempestivo, riducendo i tempi amministrativi e permettendo agli uffici competenti di attivare immediatamente le misure di sicurezza previste.

Alla base del provvedimento vi è la crescente frequenza di eventi meteorologici estremi registrati negli ultimi anni, caratterizzati da nubifragi improvvisi e raffiche di vento sempre più violente. Una situazione che, secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, impone una pianificazione preventiva soprattutto in un territorio come quello di Cerignola, caratterizzato dalla presenza di numerose alberature ad alto fusto, costantemente sottoposte a monitoraggi fitostatici ma comunque esposte ai rischi derivanti da fenomeni atmosferici eccezionali.

Il dispositivo scatterà automaticamente al verificarsi di almeno una delle due condizioni previste: la previsione o rilevazione di raffiche di vento superiori ai 60 chilometri orari oppure l’emissione di un bollettino di allerta arancione o rossa da parte della Protezione Civile della Regione Puglia per rischi meteorologici o idrogeologici. In tali circostanze entreranno immediatamente in vigore una serie di limitazioni finalizzate alla salvaguardia della sicurezza pubblica.

Tra le misure più significative figura la chiusura della Villa Comunale e di tutti i parchi pubblici recintati, ai quali sarà vietato l’accesso fino al termine dell’emergenza. Contestualmente verrà disposto anche il divieto di utilizzo dei parchi non recintati e delle altre aree verdi comunali, considerate potenzialmente esposte al rischio di caduta di alberi o rami.

L’ordinanza interessa anche il Cimitero comunale, che dovrà essere chiuso al pubblico durante le fasi di allerta, fatta eccezione per le attività non differibili, come tumulazioni e operazioni strettamente necessarie, che dovranno comunque essere svolte adottando tutte le misure di sicurezza previste.

Particolare attenzione viene riservata al mondo della scuola. Il sindaco dispone infatti il divieto di accesso ai giardini e agli spazi verdi esterni di tutti i plessi scolastici comunali, riconoscendo la particolare vulnerabilità della popolazione scolastica durante eventi atmosferici di forte intensità. La misura punta a evitare che studenti, personale docente e famiglie possano essere esposti ai rischi derivanti dalla presenza di alberature durante le fasi più critiche delle condizioni meteo.

Accanto ai divieti, il provvedimento contiene anche una serie di raccomandazioni rivolte ai cittadini. L’amministrazione invita infatti la popolazione a evitare lo stazionamento non solo nei parchi pubblici, ma anche nei parchi privati, lungo i viali alberati, nelle piazze e in tutte le aree del territorio comunale caratterizzate dalla presenza di alberi ad alto fusto. Si tratta di indicazioni finalizzate a ridurre il rischio di incidenti provocati dalla possibile caduta di rami o alberature sotto la spinta del vento.

L’ordinanza stabilisce inoltre che sarà la Polizia Locale a coordinare l’attivazione operativa delle misure previste. Gli agenti avranno il compito di trasmettere tempestivamente le disposizioni alle società incaricate della gestione del verde pubblico, ai dirigenti scolastici e agli altri soggetti interessati, assicurando la rapida esecuzione delle chiusure e delle attività di messa in sicurezza. Alla stessa Polizia Locale, insieme alle Forze dell’Ordine e agli altri organi competenti, spetterà anche il controllo sul rispetto dell’ordinanza.

A cura di Giovanna Tambo.