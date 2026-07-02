Cerignola, rafforzati i controlli dopo il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Rafforzare i controlli del territorio e intensificare le operazioni ad alto impatto: è questa la linea indicata dal Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco al termine della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è svolta in Prefettura con la partecipazione del sindaco di Cerignola.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la necessità di garantire una risposta più incisiva alle esigenze di sicurezza della comunità, anche alla luce dei recenti episodi verificatisi sul territorio, in particolare nell’ultimo mese, che hanno destato preoccupazione tra i cittadini.

Il sindaco di Cerignola ha rappresentato la situazione del territorio, sottolineando la necessità di un ulteriore potenziamento delle attività di prevenzione e repressione già svolte dalle Forze dell’Ordine.

Il Comune ha inoltre confermato la propria collaborazione, mettendo a disposizione la polizia locale e il sistema di videosorveglianza cittadino, che sarà utilizzato a supporto delle attività investigative.

I nuovi impianti di videosorveglianza di ultima generazione consentiranno alle Forze dell’Ordine l’accesso diretto alle immagini in tempo reale, grazie al collegamento con le rispettive sale operative. Le apparecchiature sono già state installate presso il Commissariato di Polizia di Cerignola.

Nel frattempo, la Questura ha garantito la presenza di un funzionario già esperto del territorio, in attesa della definizione delle procedure per l’individuazione di un nuovo dirigente.

Il Prefetto Grieco ha infine ribadito l’impegno delle istituzioni sul territorio.

«Massima attenzione della squadra Stato sul territorio di Cerignola», ha dichiarato, sottolineando l’importanza di una azione sinergica tra tutte le istituzioni in un contesto definito complesso e caratterizzato anche dalla presenza di criminalità organizzata, come emerso da diverse attività investigative delle Forze di Polizia.

Lo riporta prefettura.interno.gov.it.