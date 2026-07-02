Ciclovia Adriatica, nuovo subaffidamento per i lavori: via libera alle opere sulle reti paramassi

FOGGIA – Prosegue l’iter del grande cantiere della Ciclovia Turistica Nazionale Adriatica, uno degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati a potenziare la mobilità sostenibile lungo la costa adriatica. La Provincia di Foggia ha preso atto di un nuovo subaffidamento relativo ai lavori dell’asse Lesina-Manfredonia, autorizzando l’affidamento di alcune lavorazioni specialistiche riguardanti le reti paramassi.

L’intervento interessa uno dei tratti pugliesi della ciclovia che collegherà Chioggia, in Veneto, al Gargano, un’infrastruttura strategica inserita nel Sistema nazionale delle ciclovie turistiche e finanziata con fondi del PNRR – Next Generation EU. Per la sola tratta della provincia di Foggia, che si sviluppa da Lesina a Manfredonia, il valore complessivo dell’investimento supera i 22,4 milioni di euro, destinati alla realizzazione di piste ciclabili, opere accessorie e interventi di messa in sicurezza lungo il percorso.

La determinazione adottata dal Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali della Provincia riguarda una comunicazione trasmessa dall’impresa Co.Bit. Srl, capogruppo mandataria dell’appalto principale. L’azienda ha infatti comunicato di aver affidato alla società M.S.A. Costruzioni Srls, con sede a Teramo, alcune lavorazioni relative alla posa delle reti paramassi per un importo complessivo di 17.463,15 euro, comprensivo degli oneri della sicurezza.

Gli uffici provinciali precisano che l’importo dell’affidamento è inferiore al 2% del valore del contratto principale e, per questo motivo, non rientra nella disciplina del subappalto prevista dal Codice dei contratti pubblici. Si tratta invece di un subcontratto, fattispecie che non richiede una preventiva autorizzazione della stazione appaltante ma soltanto la comunicazione dell’affidamento e la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente.

La Provincia ha verificato la regolarità contributiva della società incaricata, l’iscrizione alla Camera di Commercio e il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. È stata inoltre acquisita la dichiarazione con cui la ditta subaffidataria rinuncia al pagamento diretto da parte della Provincia, confermando che il corrispettivo delle lavorazioni sarà liquidato esclusivamente all’appaltatore principale, la Co.Bit. Srl, che provvederà successivamente ai rapporti economici con il proprio contraente.

A cura di Michele Solatia.