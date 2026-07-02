Edizione n° 6115

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Collegamento ferroviario Foggia-Manfredonia, sindacati in stato di agitazione

FOGGIA MANFREDONIA Collegamento ferroviario Foggia-Manfredonia, sindacati in stato di agitazione

Stato di agitazione proclamato dalle segreterie regionali pugliesi di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST Confsal e ORSA Ferrovie

Collegamento ferroviario Foggia-Manfredonia, sindacati in stato di agitazione

Ferrovia Foggia–Manfredonia - Fonte Immagine: change.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Cronaca // Cronaca //

Le Segreterie regionali pugliesi di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST Confsal e ORSA Ferrovie hanno proclamato lo stato di agitazione per le criticità che interessano il collegamento ferroviario Foggia-Manfredonia e le condizioni degli impianti dedicati alla manutenzione dei treni regionali.

I sindacati precisano che le difficoltà riscontrate non sono attribuibili al personale manutentivo, che continua a operare con professionalità e dedizione nonostante un contesto organizzativo complesso, ma riguardano soprattutto la disponibilità e l’efficienza della flotta ATR 220 e le carenze infrastrutturali degli impianti.

Nel documento viene ricordato che dal 2014 è previsto un nuovo capannone per la manutenzione dei rotabili presso l’IMC di Foggia, struttura nella quale vengono effettuati gli interventi sugli ATR 220, ma l’opera non è ancora stata realizzata. Nel frattempo, l’aumento dei convogli regionali ha reso insufficiente il numero dei binari disponibili, con ripercussioni sull’organizzazione del lavoro, sulla movimentazione dei mezzi e sulla sicurezza degli operatori.

Le organizzazioni sindacali evidenziano inoltre che soltanto un binario dell’impianto è attrezzato per le lavorazioni in quota dei treni a composizione bloccata, situazione che provoca rallentamenti e congestioni delle attività manutentive. Una criticità che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, riguarda anche altri impianti di manutenzione presenti in Puglia.

Per questo motivo viene chiesto un piano di investimenti strutturali per l’ammodernamento degli impianti di manutenzione del Trasporto Regionale Puglia, insieme al potenziamento degli organici, al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e all’adeguamento delle attrezzature.

Nel documento viene poi sottolineata l’importanza strategica della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, che registra una significativa affluenza di passeggeri. I sindacati chiedono quindi che il collegamento ferroviario venga garantito per tutto l’anno e non soltanto durante la stagione estiva, ritenendolo un’infrastruttura fondamentale per la mobilità del territorio.

Secondo le organizzazioni sindacali, rafforzare stabilmente il servizio ferroviario consentirebbe di promuovere una mobilità più sostenibile e sicura, offrendo un’alternativa concreta al traffico sulla SS 89 Foggia-Manfredonia, arteria spesso interessata da incidenti, anche mortali.

Alla luce delle criticità evidenziate, le Segreterie regionali chiedono a Trenitalia e RFI interventi urgenti e investimenti sulla rete ferroviaria e sugli impianti di manutenzione, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente, stabile e continuativo per tutto l’anno, in linea con le esigenze di pendolari, lavoratori e utenti del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO