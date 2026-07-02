Collegamento ferroviario Foggia-Manfredonia, sindacati in stato di agitazione

Le Segreterie regionali pugliesi di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferrovieri, FAST Confsal e ORSA Ferrovie hanno proclamato lo stato di agitazione per le criticità che interessano il collegamento ferroviario Foggia-Manfredonia e le condizioni degli impianti dedicati alla manutenzione dei treni regionali.

I sindacati precisano che le difficoltà riscontrate non sono attribuibili al personale manutentivo, che continua a operare con professionalità e dedizione nonostante un contesto organizzativo complesso, ma riguardano soprattutto la disponibilità e l’efficienza della flotta ATR 220 e le carenze infrastrutturali degli impianti.

Nel documento viene ricordato che dal 2014 è previsto un nuovo capannone per la manutenzione dei rotabili presso l’IMC di Foggia, struttura nella quale vengono effettuati gli interventi sugli ATR 220, ma l’opera non è ancora stata realizzata. Nel frattempo, l’aumento dei convogli regionali ha reso insufficiente il numero dei binari disponibili, con ripercussioni sull’organizzazione del lavoro, sulla movimentazione dei mezzi e sulla sicurezza degli operatori.

Le organizzazioni sindacali evidenziano inoltre che soltanto un binario dell’impianto è attrezzato per le lavorazioni in quota dei treni a composizione bloccata, situazione che provoca rallentamenti e congestioni delle attività manutentive. Una criticità che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, riguarda anche altri impianti di manutenzione presenti in Puglia.

Per questo motivo viene chiesto un piano di investimenti strutturali per l’ammodernamento degli impianti di manutenzione del Trasporto Regionale Puglia, insieme al potenziamento degli organici, al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e all’adeguamento delle attrezzature.

Nel documento viene poi sottolineata l’importanza strategica della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, che registra una significativa affluenza di passeggeri. I sindacati chiedono quindi che il collegamento ferroviario venga garantito per tutto l’anno e non soltanto durante la stagione estiva, ritenendolo un’infrastruttura fondamentale per la mobilità del territorio.

Secondo le organizzazioni sindacali, rafforzare stabilmente il servizio ferroviario consentirebbe di promuovere una mobilità più sostenibile e sicura, offrendo un’alternativa concreta al traffico sulla SS 89 Foggia-Manfredonia, arteria spesso interessata da incidenti, anche mortali.

Alla luce delle criticità evidenziate, le Segreterie regionali chiedono a Trenitalia e RFI interventi urgenti e investimenti sulla rete ferroviaria e sugli impianti di manutenzione, con l’obiettivo di garantire un servizio efficiente, stabile e continuativo per tutto l’anno, in linea con le esigenze di pendolari, lavoratori e utenti del territorio.