Concorso INPS 2026, pubblicato il bando per 1.695 funzionari: requisiti, prove e scadenze

È stato pubblicato il bando del Concorso INPS 2026 per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi). Un numero superiore alle attese iniziali, che indicavano 1.024 posti, portando così il piano di reclutamento a quasi 1.700 nuove posizioni stabili.

Il concorso rappresenta una delle principali procedure selettive della Pubblica Amministrazione per il 2026 e punta a rafforzare le competenze tecnico-gestionali dell’Istituto.

Presentazione della domanda: solo online e con scadenza il 27 luglio 2026

La candidatura deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale InPA (www.inpa.gov.it). Non sono ammesse domande cartacee o inviate con altri canali.

Per accedere è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 23:59 del 27 luglio 2026.

È obbligatorio disporre di una PEC attiva e, se previsto dal bando, effettuare il pagamento della tassa di concorso tramite sistema PagoPA. In caso di più invii, sarà considerata valida esclusivamente l’ultima domanda trasmessa. Al termine della procedura è necessario conservare la ricevuta di invio.

Requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali dei concorsi pubblici, oltre a specifici titoli di studio.

Tra i requisiti generali figurano:

cittadinanza italiana o UE, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, assenza di destituzioni o licenziamenti dalla PA e assenza di condanne penali incompatibili con l’impiego pubblico.

È inoltre richiesta una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in discipline indicate nel bando, tra cui Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione, Lettere, Lingue, Psicologia, Ingegneria gestionale e altri ambiti affini.

I requisiti devono essere posseduti sia alla scadenza del bando sia al momento dell’assunzione.

Struttura delle prove d’esame

Il concorso prevede un iter articolato che può includere una preselezione e una prova scritta.

La prova preselettiva si attiverà qualora le domande superino quota 4.000 candidati e consisterà in 60 quesiti a risposta multipla su logica, comprensione del testo, cultura generale, informatica e inglese. Saranno ammessi alla prova successiva i candidati pari a due volte i posti disponibili (circa 3.390), oltre agli ex aequo. Il punteggio non concorrerà alla graduatoria finale.

La prova scritta, centrale nella selezione, sarà articolata in due sezioni. La prima riguarda competenze tecnico-giuridiche e include materie come diritto del lavoro e previdenza sociale, legislazione sociale, organizzazione della PA, gestione e controllo, oltre a inglese e informatica. La seconda sezione prevede casi situazionali per valutare soft skills come problem solving, gestione dello stress e capacità organizzative. Per superarla è necessario ottenere almeno 21/30 in ciascuna parte.

Preparazione al concorso

La complessità delle materie richieste e l’introduzione dei test situazionali rendono fondamentale una preparazione strutturata e aggiornata. È consigliato l’utilizzo di manuali specialistici e materiali conformi alla normativa vigente, oltre a esercitazioni mirate sulla nuova tipologia di prove.

Lo riporta studenti.it.