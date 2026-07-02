Elisa Claps, la procura riapre le indagini. Gildo: “Da due anni si indaga con coraggio"

La Procura di Potenza ha riaperto le indagini sul caso di Elisa Claps, la ragazza scomparsa nel 1993 e il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. La nuova fase investigativa riguarda il ritrovamento del cadavere e le eventuali responsabilità e complicità ancora da chiarire.

A renderlo noto è stato Gildo Claps, fratello della giovane, intervenuto in diretta a “Chi l’ha visto?”. Secondo quanto riferito, l’attività investigativa sarebbe stata riattivata da tempo.

“Da due anni la Procura di Potenza ha riaperto con coraggio le indagini sul ritrovamento del corpo di Elisa e sulle complicità”, ha dichiarato Gildo Claps durante la trasmissione.

Il caso è legato alla figura di Danilo Restivo, condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di Elisa Claps e successivamente trasferitosi nel Regno Unito, dove nel 2002 ha ucciso la vicina Heather Barnett. Per quest’ultimo omicidio è stato condannato a una pena di almeno 40 anni da un tribunale britannico.

Nel corso della trasmissione è intervenuta anche la madre della giovane, Filomena Iemma, che ha commentato con fiducia la nuova fase dell’inchiesta.

“È un’indagine difficile, complessa, però siamo ottimisti. E credo che sia un bel segnale anche per le tante famiglie i cui casi sono ormai sepolti: non disperate mai”, ha affermato la donna.

La riapertura delle indagini riaccende così l’attenzione su uno dei casi di cronaca più dolorosi e discussi della storia recente italiana.

Lo riporta antennasud.com.