Emergenza rifiuti a Manfredonia, Marasco: “Situazione drammatica e fuori controllo"

L’emergenza rifiuti a Manfredonia continua a destare forte preoccupazione, con una situazione definita sempre più critica soprattutto nel centro storico, dove si registrano accumuli di spazzatura e condizioni igienico-sanitarie in peggioramento.
A intervenire è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che denuncia una condizione ormai ritenuta insostenibile, attribuendo le criticità alla mancanza di un adeguato presidio del territorio e alla carenza di controlli costanti.
Secondo Marasco, il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sarebbe in costante aumento e avrebbe ormai coinvolto diversi quartieri cittadini, con ripercussioni evidenti anche sull’immagine urbana e sulla vivibilità quotidiana.
Il consigliere evidenzia inoltre le difficoltà operative della Polizia Locale, sottolineando come la carenza di organico non consenta un controllo efficace e continuativo del territorio.
“Situazione drammatica e fuori controllo. Subito controlli H24 e ispettori ambientali comunali”, afferma Marasco, che parla di una città che, a suo giudizio, risulterebbe sempre più segnata da degrado e abbandono.
Nel suo intervento, il consigliere chiede all’Amministrazione comunale l’attivazione immediata di controlli mirati e continuativi sull’abbandono dei rifiuti, estesi anche alle fasce serali e notturne, attraverso un sistema di turnazione H24.
Marasco sollecita inoltre una risposta ufficiale sulla mancata attivazione degli Ispettori Ambientali Comunali, figura che, secondo la sua proposta, potrebbe affiancare gratuitamente la Polizia Locale nel contrasto ai comportamenti illeciti.
Il consigliere richiama infine la necessità di interventi urgenti, sottolineando come i cittadini, attraverso la TARI, abbiano diritto a una città pulita e decorosa e come la tutela del decoro urbano, della salute pubblica e dell’immagine turistica di Manfredonia non sia più rinviabile.
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.
7 commenti su "Emergenza rifiuti a Manfredonia, Marasco: “Situazione drammatica e fuori controllo”"
Marasco ha ragione da vendere. Il centro storico di Manfredonia è ridotto a una discarica a cielo aperto. Servono controlli H24 subito.
Finalmente qualcuno che dice le cose come stanno. Paghiamo una TARI altissima per vivere nel degrado. Bravo Marasco, avanti con gli ispettori ambientali.
La Polizia Locale fa quello che può con l’organico che ha. L’idea degli ispettori ambientali comunali proposta dal Consigliere Giuseppe Marasco a costo zero è di puro buonsenso. Perché l’amministrazione non li attiva?
Non è più questione di decoro, è questione di salute pubblica. Topi e rifiuti in centro non sono accettabili in una città turistica. Marasco sta difendendo tutti noi.
Abbandono rifiuti anche di notte e nessuno controlla. I turni H24 sono l’unica soluzione. Pieno sostegno alla proposta di Marasco, inoltre contrallare tutte le telecamere della zona, veine sicuramente individuato il trasgressore seriale.
Da residente del centro storico confermo tutto. La situazione è fuori controllo da mesi. Grazie al consigliere Marasco per aver acceso i riflettori sul problema. Stanotte per il caldo stavo fuori il balcone, verso le 01:50 circa è passato un uomo con delle biste di immodizia che camminava verso Vico Teatro Vecchio, vicino alla fontana non funzionante di Via Maddalena.
sono responsabilita’ e rischi….
noi siamo cattivi ogni giorno si vedono automobisti fermarsi e gettare di tutto .
guai a fermarsi … e poi non parliamo della cacca dei cani…..