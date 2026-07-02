Emergenza rifiuti a Manfredonia, Marasco: “Situazione drammatica e fuori controllo"

L’emergenza rifiuti a Manfredonia continua a destare forte preoccupazione, con una situazione definita sempre più critica soprattutto nel centro storico, dove si registrano accumuli di spazzatura e condizioni igienico-sanitarie in peggioramento.

A intervenire è il consigliere comunale Giuseppe Marasco, che denuncia una condizione ormai ritenuta insostenibile, attribuendo le criticità alla mancanza di un adeguato presidio del territorio e alla carenza di controlli costanti.

Secondo Marasco, il problema dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti sarebbe in costante aumento e avrebbe ormai coinvolto diversi quartieri cittadini, con ripercussioni evidenti anche sull’immagine urbana e sulla vivibilità quotidiana.

Il consigliere evidenzia inoltre le difficoltà operative della Polizia Locale, sottolineando come la carenza di organico non consenta un controllo efficace e continuativo del territorio.

“Situazione drammatica e fuori controllo. Subito controlli H24 e ispettori ambientali comunali”, afferma Marasco, che parla di una città che, a suo giudizio, risulterebbe sempre più segnata da degrado e abbandono.

Nel suo intervento, il consigliere chiede all’Amministrazione comunale l’attivazione immediata di controlli mirati e continuativi sull’abbandono dei rifiuti, estesi anche alle fasce serali e notturne, attraverso un sistema di turnazione H24.

Marasco sollecita inoltre una risposta ufficiale sulla mancata attivazione degli Ispettori Ambientali Comunali, figura che, secondo la sua proposta, potrebbe affiancare gratuitamente la Polizia Locale nel contrasto ai comportamenti illeciti.

Il consigliere richiama infine la necessità di interventi urgenti, sottolineando come i cittadini, attraverso la TARI, abbiano diritto a una città pulita e decorosa e come la tutela del decoro urbano, della salute pubblica e dell’immagine turistica di Manfredonia non sia più rinviabile.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.