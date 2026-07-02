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COMUNE VIESTE Emergenza rifiuti, il Comune di Vieste individua un impianto alternativo: accordo con Ecodaunia di Cerignola

Il Comune di Vieste si prepara ad affrontare le criticità legate allo smaltimento dei rifiuti durante il periodo di massimo afflusso turistico

Emergenza rifiuti, il Comune di Vieste individua un impianto alternativo: accordo con Ecodaunia di Cerignola

Comune di Vieste - PH: gazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

VIESTE – Il Comune di Vieste si prepara ad affrontare le criticità legate allo smaltimento dei rifiuti durante il periodo di massimo afflusso turistico. La Giunta comunale ha approvato la delibera n. 185 del 1° luglio 2026 con cui viene autorizzato il conferimento dei rifiuti urbani presso l’impianto della società Ecodaunia Srl di Cerignola nei casi di impedimento o chiusura degli impianti normalmente individuati da AGER Puglia.

Il provvedimento nasce dall’aumento della produzione di rifiuti registrato durante la stagione estiva, quando Vieste arriva a produrre fino a 2.000 tonnellate di rifiuti al mese nel periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto.

Negli ultimi giorni, evidenzia la delibera, sono già emerse difficoltà nei conferimenti presso l’impianto di Deliceto, individuato da AGER per lo smaltimento dei rifiuti urbani, a causa del raggiungimento dei limiti di capacità disponibili.

Per evitare disagi nella raccolta e scongiurare situazioni di degrado urbano e rischi per l’igiene pubblica, il Comune ha quindi deciso di predisporre una soluzione alternativa.

La società Ecodaunia Srl, con sede a Cerignola, ha confermato la disponibilità a ricevere temporaneamente i rifiuti urbani prodotti a Vieste e a provvedere successivamente al loro trasferimento negli impianti autorizzati da AGER.

Il servizio sarà svolto alle stesse condizioni economiche applicate nel 2025, con un costo pari a 58 euro per tonnellata, oltre IVA, per i rifiuti identificati con il codice EER 20.03.01.

Con la delibera, la Giunta ha impartito le necessarie direttive al dirigente del Settore Ambiente affinché possa attivare tempestivamente questa soluzione ogniqualvolta si verifichino situazioni di blocco o indisponibilità degli impianti ordinariamente utilizzati, garantendo così la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti durante l’estate.

A cura di Giovanna Tambo.

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