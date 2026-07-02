Falsa email PagoPA per una multa: anche una donna di Foggia nel mirino della truffa

FOGGIA – Una presunta multa per eccesso di velocità da pagare con urgenza, la minaccia di un raddoppio dell’importo e persino la decurtazione di punti dalla patente. È con questo stratagemma che i truffatori stanno tentando di raggirare numerosi cittadini attraverso una falsa email che richiama il nome di PagoPA. Tra le persone finite nel mirino c’è anche una donna di Foggia, che ha ricevuto il messaggio nei giorni scorsi.

Nella comunicazione si legge che sarebbe stato rilevato un ritardo nel pagamento di una sanzione stradale da 198 euro, con l’invito a cliccare su un pulsante per “controllare la multa” ed effettuare il pagamento online. Il testo avverte inoltre che, in caso di mancato versamento, l’importo raddoppierà entro 72 ore e saranno decurtati sei punti dalla patente.

Si tratta però di una truffa informatica (phishing). Il collegamento presente nell’email rimanda infatti a un sito fraudolento, creato per sottrarre dati personali, documenti d’identità e informazioni bancarie, che potrebbero poi essere utilizzate per frodi online.

L’invito è quello di non cliccare sui link, non inserire dati personali e cancellare immediatamente il messaggio. In caso di dubbi è sempre consigliabile verificare eventuali sanzioni accedendo esclusivamente ai canali ufficiali dell’ente competente o al portale ufficiale di PagoPA.

È importante ricordare che PagoPA non invia email con link diretti per il pagamento delle multe. Chi riceve comunicazioni di questo tipo deve prestare la massima attenzione e segnalare il tentativo di truffa alle autorità competenti.

L’episodio conferma come le campagne di phishing siano sempre più sofisticate e facciano leva sull’urgenza e sulla paura di incorrere in sanzioni per convincere le vittime ad agire d’impulso. Per questo motivo la regola resta sempre la stessa: verificare la fonte prima di cliccare su qualsiasi link o fornire dati sensibili.

A cura di Michele Solatia.