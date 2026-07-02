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CAGNANO VARANO ‘Festival Cagnano Inclusi’, arriva la Compagnia Teatrale ‘Il Giullare’ con ‘I Ladri di Carrozzelle’

XVIII edizione del Festival Il Giullare, storica manifestazione che da anni porta avanti un messaggio di inclusione attraverso l’arte e la cultura

'Festival Cagnano Inclusi', arriva la Compagnia Teatrale 'Il Giullare' con 'I Ladri di Carrozzelle'

'Festival Cagnano Inclusi', arriva la Compagnia Teatrale 'Il Giullare' con 'I Ladri di Carrozzelle'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

La Compagnia Teatrale Il Giullare sarà protagonista a Cagnano Varano in occasione della terza edizione del Festival Cagnano Inclusi, con una serata dedicata a teatro, musica e inclusione in programma sabato 4 luglio alle 21.30 in Piazzetta Bellavista.

L’evento si inserisce nel percorso che precede l’avvio ufficiale della XVIII edizione del Festival Il Giullare, storica manifestazione che da anni porta avanti un messaggio di inclusione attraverso l’arte e la cultura.

Sul palco si esibiranno gli attori della Compagnia Teatrale Il Giullare, realtà riconosciuta a livello nazionale per il proprio impegno nel valorizzare il talento di ogni persona senza distinzione, trasformando la diversità in linguaggio artistico e forza espressiva.

Accanto alla compagnia sarà presente anche la band romana I Ladri di Carrozzelle, gruppo musicale attivo dal 1989 e da sempre impegnato in un percorso artistico legato ai temi dell’inclusione e della partecipazione sociale, pronto a portare sul palco energia e musica rock.

La serata sarà arricchita anche da un’iniziativa gastronomica: il food truck del Giullare, in arrivo da Trani, proporrà un menù pensato per accompagnare lo spettacolo, con l’obiettivo di unire gusto e convivialità in un’esperienza condivisa.

L’evento si presenta come una serata di spettacolo, musica e socialità, in cui teatro e intrattenimento diventano strumenti per promuovere il valore dell’inclusione e della partecipazione.

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