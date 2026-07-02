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FOGGIA GIO FESTIVAL Foggia, fioriere ancora sul marciapiede dopo il Gio festival: “Rischio incidenti in piazza Cavour”

Dopo la conclusione del Gio festival, in zona piazza Cavour, torna al centro dell’attenzione la questione della viabilità e della sicurezza stradale

Foggia, fioriere ancora sul marciapiede dopo il Gio festival: “Rischio incidenti in piazza Cavour”

Foggia, fioriere ancora sul marciapiede dopo il Gio festival: “Rischio incidenti in piazza Cavour”

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Dopo la conclusione del Gio festival, in zona piazza Cavour, torna al centro dell’attenzione la questione della viabilità e della sicurezza stradale.

Secondo quanto segnalato in un video girato nell’area di corso Giannone, due fioriere che prima impedivano il transito delle auto sarebbero state spostate sul marciapiede e non ancora ricollocate nella posizione originaria.

La situazione, secondo la segnalazione, consentirebbe agli automobilisti di proseguire lungo un tratto di strada che dovrebbe invece essere precluso al traffico veicolare, lasciando libero solo il passaggio per biciclette e monopattini sulla pista ciclabile.

Il punto critico sarebbe l’incrocio con piazza Cavour, dove i veicoli, in assenza di un obbligo di svolta a destra, potrebbero procedere dritto, dovendo poi dare precedenza ai mezzi provenienti sia da destra sia da sinistra. Una condizione che, secondo il cittadino, aumenterebbe il rischio di incidenti, anche per la presenza di autobus di linea e di un intenso flusso di auto.

“È una strada ad alta concentrazione di utenti, con autobus e macchine che transitano continuamente”, viene evidenziato nella segnalazione. Il timore è che il mancato riposizionamento delle fioriere possa favorire situazioni di pericolo, soprattutto in un’arteria cittadina frequentata e percorsa anche da mezzi a velocità sostenuta.

Nel video si chiede quindi un intervento dell’amministrazione comunale e degli uffici competenti, affinché venga chiarito se il tratto debba restare aperto al traffico o se le fioriere debbano essere ricollocate per impedire il passaggio delle auto.

La segnalazione si conclude con un appello al sindaco e agli assessori competenti, chiedendo spiegazioni sulla presenza delle fioriere sul marciapiede e sulla loro mancata ricollocazione dopo la fine dell’evento.

A cura di Giovanna Tambo.

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