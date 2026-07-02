Foggia, il 3 luglio al Conservatorio Giordano il concerto dell’Orchestra Sinfonica

Venerdì 3 luglio l’Auditorium di Piazza Nigri a Foggia ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Musica nelle Corti di Capitanata”, con protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Umberto Giordano”.

Il concerto, intitolato “Il Solista e l’Orchestra”, vedrà protagonisti i giovani musicisti in formazione del Conservatorio, in un evento che unisce il grande repertorio sinfonico all’esperienza delle nuove generazioni artistiche.

La direzione sarà affidata a Nicoletta Basta e Giuseppe Padalino, giovani direttori della Scuola di Direzione d’Orchestra del maestro Daniele Belardinelli. Sul palco anche due solisti: la pianista Maria Margherita Ciavarella e il violoncellista Francesco Greco, entrambi studenti e già distintisi in diversi percorsi artistici, rispettivamente nelle classi dei professori Michele Gioiosa e Francesco Montaruli.

Il programma prevede l’esecuzione di due capolavori del repertorio romantico: il Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven e il Concerto per violoncello e orchestra di Antonín Dvořák, considerato una delle pagine più importanti della letteratura per lo strumento.

L’iniziativa si inserisce nella missione del Conservatorio “Umberto Giordano”, che punta a valorizzare i giovani talenti e favorire la crescita professionale attraverso il confronto diretto con il repertorio sinfonico e l’esperienza orchestrale, offrendo al pubblico produzioni di alto livello artistico.

L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, con apertura alle ore 20.30 e inizio del concerto fissato alle ore 21.00.