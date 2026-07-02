Foggia, nuove indagini sull'omicidio Mongiello: accertamenti sul pc di Luca Ceglia

Proseguono le indagini sull’omicidio di Giacomo Mongiello, il 45enne raggiunto da due colpi di fucile la sera del 2 agosto 2024 in via Smaldone, a Foggia, e deceduto due giorni dopo in ospedale. La Procura ha disposto nuovi accertamenti informatici sul computer di Luca Ceglia, il 43enne arrestato lo scorso 19 giugno con l’accusa di omicidio volontario premeditato.

Il nuovo approfondimento investigativo è stato disposto dal procuratore aggiunto Rosa Pensa, che ha incaricato un consulente tecnico di analizzare il pc dell’indagato per verificare l’eventuale presenza di elementi utili all’inchiesta.

La svolta nelle indagini è arrivata a distanza di quasi due anni dal delitto, quando gli investigatori hanno individuato in Ceglia il presunto autore dell’agguato. Determinanti, secondo gli inquirenti, sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ricostruito gli spostamenti di un uomo in bicicletta nei pressi del luogo dell’omicidio. Durante la fuga, il killer avrebbe perso un cappellino con visiera, successivamente recuperato dagli agenti della Squadra Mobile.

Luca Ceglia continua a respingere ogni accusa. Agli investigatori ha dichiarato di non conoscere Giacomo Mongiello e ha sostenuto che, all’epoca dei fatti, non avrebbe potuto utilizzare una bicicletta a causa dei postumi di un intervento chirurgico subito circa due mesi prima.

Tra gli scenari al vaglio della Procura emerge anche l’ipotesi di uno scambio di persona. Secondo gli investigatori, il bersaglio dell’agguato potrebbe essere stato un altro uomo, ritenuto somigliante alla vittima e amico di Nicola Di Rienzo, il ventenne ucciso a Foggia nel novembre 2022 dal figlio di Ceglia, che all’epoca era minorenne.

L’ipotesi investigativa è che Luca Ceglia potesse temere una vendetta nei confronti del figlio e che, per questo motivo, avrebbe deciso di agire, colpendo però la persona sbagliata. Si tratta di una delle piste ancora al vaglio degli inquirenti, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire definitivamente la dinamica e il movente dell’omicidio.

Lo riporta telesveva.it.