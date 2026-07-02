Foggia, ripartono i lavori della rotatoria di via Manfredonia: riattivato il cantiere

Riprendono i lavori per la realizzazione della rotatoria all’ingresso del Cimitero comunale di via Manfredonia, mettendo fine a uno stallo durato quattro anni e riattivando un’opera pubblica attesa da circa un decennio. In questi giorni sono iniziate le attività di ricantierizzazione, rese possibili al termine di un lungo percorso tecnico e amministrativo che ha consentito di superare le criticità che avevano bloccato l’intervento.

L’opera rappresenta uno dei principali esempi di recupero di un procedimento rimasto fermo nel tempo. L’iter amministrativo affonda le radici nel 2016, con l’approvazione del progetto definitivo, seguito dalla progettazione esecutiva nel 2018, dall’aggiudicazione dell’appalto nel 2021, dalla firma del contratto nel gennaio 2022 e dalla consegna dei lavori nell’aprile dello stesso anno. Dopo anni di rallentamenti, il Comune è riuscito a riattivare il cantiere intervenendo sulle problematiche tecniche, amministrative e contrattuali accumulate nel tempo.

La ripartenza è stata resa possibile grazie alla determinazione dirigenziale del 25 marzo 2026, con cui è stata approvata la variante tecnica, autorizzata la prosecuzione del contratto e disposto il riavvio delle attività. Determinante anche la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi del 16 giugno, che ha completato il percorso autorizzativo necessario.

L’intervento rientra nel Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione previsto dal DPCM del 25 maggio 2016. Il progetto riguarda la realizzazione del sistema di connessione tra via Manfredonia, via Sant’Alfonso dei Liguori, via Onorato e via San Lazzaro.

L’investimento complessivo ammonta a circa 500 mila euro, con un tempo di esecuzione previsto di 365 giorni. I lavori sono affidati al raggruppamento temporaneo formato da Giza Costruzioni Srls e Impresa Edile di Catalano Giuseppe, per un importo contrattuale di circa 293 mila euro, dopo un ribasso superiore al 32%.

Il cantiere era stato aperto nell’aprile 2022, ma appena tre mesi dopo era stato sospeso per consentire rilievi topografici richiesti a seguito di problematiche emerse con i proprietari dei terreni confinanti. Da allora il procedimento ha attraversato una lunga fase di verifiche progettuali e aggiornamenti amministrativi.

Nel corso degli anni si sono avvicendati diversi responsabili del procedimento, direttori dei lavori e dirigenti comunali. Un ruolo decisivo nella riattivazione dell’opera è stato svolto dall’attuale RUP, il geometra Massimo Pietradura, che ha ricostruito il complesso iter amministrativo e definito gli adempimenti necessari alla ripresa del cantiere.

L’amministrazione comunale evidenzia come, pur ritenendo che altre intersezioni di via Manfredonia avrebbero potuto rappresentare priorità più rilevanti per la mobilità cittadina, sia stato ritenuto necessario portare a termine il contratto già sottoscritto, evitando ulteriori ritardi, il rischio di contenziosi e la perdita del finanziamento pubblico.

L’approvazione della variante tecnica, il coordinamento tra uffici, professionisti, impresa appaltatrice ed enti coinvolti hanno consentito di restituire piena operatività a un intervento rimasto fermo per anni, salvaguardando le risorse stanziate.

La riapertura del cantiere di via Manfredonia si inserisce nel più ampio percorso di sblocco delle opere pubbliche cittadine, che negli ultimi due anni e mezzo ha interessato anche lo stadio comunale, i Campi Diomedei, il Teatro Mediterraneo, la piscina scoperta, il Campo Colella-Mondelli e l’area dell’ex depuratore di via San Severo, con l’obiettivo di trasformare interventi rimasti incompiuti in cantieri nuovamente operativi.