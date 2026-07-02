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Home // Cronaca // Foggia, schianto tra auto e bici elettrica: 14enne vola sul parabrezza, paura in strada

14ENNE INCIDENTE Foggia, schianto tra auto e bici elettrica: 14enne vola sul parabrezza, paura in strada

A seguito dell'impatto, il giovane è stato sbalzato contro il parabrezza dell'autovettura, sfondandolo, prima di cadere sull'asfalto.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9.30, all’incrocio tra via Monte Sabotino e via Monfalcone, a Foggia.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot e una bicicletta elettrica, condotta da un ragazzo di 14 anni, si sono scontrate violentemente.

A seguito dell’impatto, il giovane è stato sbalzato contro il parabrezza dell’autovettura, sfondandolo, prima di cadere sull’asfalto.

La donna alla guida della Peugeot si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi e ha allertato i sanitari. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 14enne al Pronto soccorso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Foggia, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Determinanti potrebbero risultare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Le cause dell’incidente sono tuttora al vaglio degli investigatori.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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