Fondazione SIA, borse di studio a 9 studenti pugliesi tra i 101 premiati STEM

Sono nove gli studenti pugliesi tra i 101 vincitori delle borse di studio assegnate da Fondazione SIA, selezionati su circa 500 candidature nell’ambito dei percorsi universitari STEM. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Unione Industriali di Torino.

Le borse sono destinate ai migliori talenti che, dopo la laurea triennale, hanno scelto di proseguire gli studi magistrali presso l’Università degli Studi di Torino o il Politecnico di Torino, nei settori scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico.

Tra i premiati figurano diversi studenti provenienti da atenei pugliesi e non solo: Rebecca Cappella (Politecnico di Bari, Ingegneria Aerospaziale al PoliTO), Giorgia Masciavè (Politecnico di Torino, Ingegneria Meccatronica), Irene Lea Stea (Ingegneria Chimica e dei Processi Sostenibili al PoliTO), Carlo Campana (Ingegneria Aerospaziale al PoliTO), Fabio Stradiotti (Data Science and Engineering), Alessia Colacicco (Università di Bari, Evoluzione del Comportamento Animale e Umano a UniTo), Davide Pascazio (Fisica a UniTo), Lorenza Orsi (Biotecnologie Mediche a UniTo) e Barbara Candido (Molecular Biotechnology a UniTo).

Ogni vincitore ha ricevuto un premio da 3.000 euro e l’accesso alla Community STEM della Fondazione SIA, che offre opportunità di confronto con le imprese e percorsi di crescita dedicati ai giovani talenti.

Tra le nuove iniziative figura anche il Premio Marcella Novo, che assegna ulteriori 10.000 euro alla migliore idea progettuale innovativa presentata dagli iscritti alla Community. Sono previsti inoltre gli Open Lab, con visite e workshop nelle aziende partner, e il Forum Annuale dei Talenti, momento di confronto tra studenti e imprese sulle sfide future di innovazione e sviluppo.

“Fondazione Sia raccoglie i frutti del proprio patrimonio per premiare gli studenti eccellenti. Valori che porteranno nelle università dove si avviano a concludere il loro percorso accademico e poi nelle imprese torinesi, piemontesi, italiane e di tutto il mondo. L’impegno economico da parte nostra a sostegno della formazione scientifica e manageriale è costante, e rappresenta uno dei maggiori in Italia da parte di un soggetto privato. Oggi destiniamo circa mezzo milione a sostegno in borse di studio degli studenti della Saa e di quelli in lauree Stem. Vogliamo però fare crescere e coinvolgere anche tutti coloro che ancora non ci conoscono, mettendo a disposizione conoscenze e competenze”, ha dichiarato il presidente Gianfranco Carbonato.

Il progetto è sostenuto anche dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha contribuito con 100.000 euro, integrando i fondi della Fondazione SIA e portando il numero dei premiati da 60 a oltre 100. L’iniziativa valorizza merito ed equità, con il 50% delle borse assegnate a studentesse, e prevede anche un modello di “giving back”, che impegna i vincitori a svolgere 40 ore annue di supporto didattico per studenti delle scuole medie di Torino.

Lo riporta ansa.it.