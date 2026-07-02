Frecciarossa, nuova rete Lecce-Bari-Napoli ma Taranto resta fuori

Parte la nuova era dei collegamenti Frecciarossa tra Lecce, Bari e Napoli, ma resta irrisolto il nodo Taranto, ancora esclusa dal collegamento diretto con l’alta velocità. Una situazione che riapre il confronto tra Regione Puglia, Regione Basilicata, Ministero delle Infrastrutture e Ferrovie dello Stato sul futuro della tratta verso la città ionica.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, interviene sul tema denunciando quello che definisce uno squilibrio nella gestione dei collegamenti ferroviari nazionali e regionali, e chiedendo un intervento diretto dello Stato per garantire il servizio senza gravare sui bilanci regionali.

“Mi chiedo quale sia l’idea di questo Governo del sud, e lo chiedo anche ai rappresentanti politici del territorio, a quelli che in queste ore chiedono a me spiegazioni”, ha affermato Decaro, rilanciando poi la proposta di una mobilitazione istituzionale.

“Andiamo tutti insieme a Roma a chiedere che il servizio a mercato sia a carico dello Stato dove l’infrastruttura è obsoleta e dove c’è bisogno di sostenere il territorio e non di affossarlo”, ha aggiunto il governatore.

Decaro ha inoltre ricordato una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nella quale contestava il fatto che il collegamento Frecciarossa tra Taranto e Roma sia attualmente finanziato dalla Regione Puglia per circa 1,6 milioni di euro, sottraendo risorse al trasporto regionale.

Secondo il presidente, il problema è strutturale: la mancanza di investimenti sull’alta velocità e sulle infrastrutture ferroviarie penalizza il Sud e rende i collegamenti meno attrattivi per gli operatori.

“Scontiamo un’infrastruttura obsoleta, non avremo l’alta velocità, non abbiamo collegamenti diretti, per avere un diretto tra Bari e Napoli abbiamo aspettato una vita, ora addirittura un ricatto: se Taranto vuole essere collegata con Roma con un treno Frecciarossa, i pugliesi devono pagarselo da soli. 2 volte: prima con i fondi regionali e poi acquistando i biglietti”, ha dichiarato Decaro.

Il governatore ha poi concluso ribadendo la propria posizione critica sul modello attuale di finanziamento dei collegamenti.

“Non avendo l’alta velocità, perché non si è mai investito sulle infrastrutture e sui binari, è ovvio che il treno non è attrattivo e quindi Trenitalia non ci guadagna. Per questo ci dicono se volete un treno, che si avvicina alla modernità, dovete pagarvelo da soli”, ha affermato.

Sul tema è intervenuto anche l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese, che ha ribadito la necessità di garantire il collegamento con Taranto senza che i costi ricadano sulle regioni.

Nel frattempo, il nodo resta aperto: da un lato la richiesta di continuità del servizio per Taranto, dall’altro il tema della ripartizione dei costi, con la Regione Basilicata che negli anni ha sostenuto parte del collegamento ora oggetto di revisione.

La Puglia, in particolare, contesta il principio del finanziamento regionale per una tratta considerata di interesse nazionale, chiedendo un intervento diretto delle Ferrovie dello Stato per garantire stabilità e continuità al servizio.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.