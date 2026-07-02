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FRONTALE CARABINIERI Frontale tra una gazzella dei carabinieri e un auto: due militari in gravi condizioni, ferita anche una famiglia

Due carabinieri in servizio alla locale compagnia sono rimasti gravemente feriti in uno scontro frontale e ora si trovano ricoverati in prognosi riservata

Frontale tra una gazzella dei carabinieri e un auto: due militari in gravi condizioni, ferita anche una famiglia

Frontale tra una gazzella dei carabinieri e un auto: due militari in gravi condizioni, ferita anche una famiglia - Fonte Immagine: tribunatreviso.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Prima pagina //

Grave incidente stradale nella serata di ieri a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove due carabinieri in servizio alla locale compagnia sono rimasti gravemente feriti in uno scontro frontale e ora si trovano ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Treviso.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, l’impatto sarebbe avvenuto tra l’auto di servizio e un’altra vettura che procedeva nel senso opposto di marcia. A bordo del secondo veicolo viaggiava una famiglia composta da due genitori e due figli.

Nell’incidente, il conducente dell’auto privata ha riportato ferite di media gravità, mentre gli altri tre occupanti avrebbero subito lesioni lievi.

Le condizioni dei due militari dell’Arma restano invece particolarmente critiche, e sono costantemente monitorate dai sanitari. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dello scontro frontale.

Lo riporta leggo.it.

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