Grano duro, PLD Puglia: "Il prezzo non è il problema, è il sintomo"

Il Partito Liberaldemocratico Puglia interviene nel dibattito sul comparto del grano duro, sostenendo la necessità di affrontare le criticità del settore con una visione più ampia, che vada oltre la sola questione del prezzo riconosciuto ai produttori.

Secondo il movimento, il valore economico del grano rappresenta soltanto la conseguenza di problemi strutturali che interessano l’intera filiera cerealicola e che, se non affrontati, continueranno a riproporsi a ogni campagna di raccolta.

Giovanni Cecafosso, componente della Segreteria regionale del PLD Puglia con delega allo Sviluppo Economico, Infrastrutture e Innovazione, sottolinea: «Ogni anno assistiamo allo stesso dibattito e alle stesse preoccupazioni. È comprensibile che l’attenzione si concentri sul prezzo, ma se il problema si ripresenta puntualmente è necessario interrogarsi sulle cause che lo generano e non soltanto sugli effetti».

Per il PLD Puglia, l’agricoltore deve essere considerato un imprenditore, chiamato a sostenere investimenti, affrontare rischi climatici ed economici e a operare in condizioni che gli consentano di programmare l’attività e valorizzare adeguatamente il raccolto.

Il partito evidenzia come molti produttori siano costretti a vendere il grano subito dopo la mietitura, non per convenienza economica, ma per la mancanza di strumenti logistici, organizzativi e finanziari in grado di rafforzarne il potere contrattuale. A questo si aggiunge il fatto che gran parte del valore della filiera si concentra nelle fasi di trasformazione e commercializzazione, lasciando gli agricoltori esclusi da una quota significativa dei benefici economici.

Cecafosso aggiunge: «Il tema del grano duro deve essere affrontato come una questione di competitività delle imprese agricole e di efficienza della filiera. Continuare a discutere esclusivamente del prezzo significa ignorare i problemi strutturali che impediscono agli agricoltori di partecipare pienamente alla ricchezza che contribuiscono a creare».

Il Partito Liberaldemocratico Puglia ritiene che la soluzione non passi attraverso prezzi amministrati o interventi che alterino il mercato, ma attraverso maggiore organizzazione, innovazione, aggregazione tra imprese e capacità imprenditoriale, così da rendere la filiera più efficiente e competitiva.

Sulla stessa linea interviene il segretario regionale Matteo Viggiani, che afferma: «La nostra visione è chiara: vogliamo un’agricoltura pugliese più forte, più moderna e più competitiva. Non crediamo che il futuro del settore passi attraverso una crescente dipendenza da interventi straordinari o da protezioni permanenti. Crediamo invece nella capacità degli imprenditori agricoli di creare valore, a condizione che vengano messi nelle condizioni di farlo».

Viggiani conclude ribadendo l’impegno del partito: «La politica deve avere il coraggio di dire la verità e di guardare oltre l’emergenza del momento. Per questo il PLD Puglia sta lavorando ad una proposta economica e organizzativa finalizzata a rafforzare la filiera del grano duro, migliorare la competitività delle aziende agricole e aumentare la quota di valore che resta nelle mani di chi lavora la terra. Vogliamo aprire una discussione seria sul futuro dell’agricoltura pugliese, mettendo al centro impresa, innovazione e crescita».

Nelle prossime settimane il PLD Puglia annuncia inoltre un confronto con operatori del settore, associazioni di categoria, imprenditori agricoli ed esperti per elaborare una proposta ritenuta concreta e sostenibile a sostegno del comparto cerealicolo regionale.