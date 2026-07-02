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SAN GIOVANNI ROTONDO Il sangiovannese Lio Fiorentino premiato alla Sorbona di Parigi con “Il fuoco dell’anima”

L'opera è stata insignita del Premio Alain-Fournier, riconoscimento destinato agli autori che si distinguono con liriche intimiste tradotte in lingua francese

Il sangiovannese Lio Fiorentino premiato alla Sorbona di Parigi con "Il fuoco dell’anima"

Il sangiovannese Lio Fiorentino premiato alla Sorbona di Parigi con "Il fuoco dell’anima" - Fonte Immagine: sangiovannirotondofree.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il poeta sangiovannese Lio Fiorentino sarà premiato sabato 11 luglio, alle 9.30, nella Sala del Rettorato dell’Università della Sorbona di Parigi, dove presenterà la sua ottava raccolta poetica, “Il fuoco dell’anima – Le Feu dans l’Âme”, pubblicata per la prima volta anche in edizione bilingue italiano-francese.

L’opera è stata insignita del Premio Alain-Fournier, riconoscimento destinato agli autori che si distinguono con liriche intimiste tradotte in lingua francese, dedicato alla memoria dello scrittore Alain-Fournier.

Per Fiorentino si tratta di un nuovo traguardo internazionale, che si aggiunge ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti nel 2023 e nel 2025, quando gli furono conferiti i premi Ambasciatore d’Onore e Vittoria Alata.

«Sono molto felice di questo ennesimo successo e riconoscimento internazionale», ha dichiarato il poeta.

Prima della cerimonia alla Sorbona, la silloge sarà presentata venerdì 10 luglio, alle 18.30, presso la libreria della casa editrice L’Harmattan di Parigi.

Nel ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, Fiorentino ha affermato: «Ringrazio moltissimo per questo premio il professor Giovanni Dotoli, ordinario di Letteratura Francese all’Università Aldo Moro di Bari e alla Sorbona di Parigi, che ha curato la prefazione dell’opera. Desidero inoltre ringraziare la professoressa, giornalista e critica d’arte, nonché presidente dell’Accademia Euromediterranea delle Arti, Maria Teresa Prestigiacomo, che da anni organizza il premio, ormai giunto alla sua sesta edizione, e che ha curato la postfazione.»

Il poeta ha poi evidenziato il contributo della sorella alla pubblicazione dell’opera: «La traduzione dei versi in francese è stata curata da mia sorella Tina Fiorentino, anch’ella scrittrice e intellettuale impegnata sulle tematiche culturali contemporanee, con particolare attenzione alle problematiche della donna e della società».

Dopo la presentazione parigina, la raccolta sarà protagonista di un evento anche a San Giovanni Rotondo, dove verrà annunciata la libreria cittadina presso la quale sarà possibile acquistare il volume. Successivamente al 10 luglio, la silloge sarà inoltre disponibile online attraverso Amazon e Mondadori.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

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