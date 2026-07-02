Manfredonia, cittadini: "Servono controlli veri nelle ore notturne, la sicurezza non può più aspettare"

MANFREDONIA – «Mi chiedo se sia davvero così complicato garantire un presidio notturno, almeno nei giorni e negli orari più critici».
È questo il senso di una segnalazione giunta alla redazione di StatoQuotidiano.it, nella quale alcuni cittadini tornano a chiedere un rafforzamento dei controlli sul territorio durante le ore serali e notturne.
Secondo quanto riferito, non sarebbero necessari interventi straordinari, ma un maggiore coordinamento tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato, affinché venga assicurata una presenza costante nelle aree maggiormente interessate da episodi di schiamazzi, corse di veicoli e comportamenti che compromettono la tranquillità dei residenti.
«La carenza di personale è un problema reale – osservano – ma non può trasformarsi in una giustificazione permanente. Se interi quartieri vivono notti caratterizzate da rumori, disordine e assenza di controlli, significa che la sicurezza urbana deve diventare una priorità concreta».
Nella segnalazione si sottolinea inoltre come, a giudizio dei residenti, non siano sufficienti controlli statici o posti di blocco occasionali. «Servono pattuglie che percorrono realmente le strade, attraversino i quartieri, siano visibili e intervengano dove le criticità si manifestano».
I cittadini evidenziano di essere stanchi di sentirsi rispondere che non vi sono pattuglie disponibili. «Se questa situazione si ripete ogni notte – affermano – allora è evidente che il tema debba essere affrontato con una diversa organizzazione delle risorse e con una programmazione più efficace».
L’appello è rivolto anche all’Amministrazione comunale, invitata a portare la questione all’attenzione del Prefetto per chiedere un piano organico di presidio del territorio.
«Non servono annunci, né interventi sporadici. Occorrono controlli costanti e una presenza concreta delle forze dell’ordine. La sicurezza oggi rappresenta un’urgenza e non può più essere rinviata», conclude la segnalazione
A cura di Michele Solatia.
3 commenti su "Manfredonia, cittadini: “Servono controlli veri nelle ore notturne, la sicurezza non può più aspettare”"
Basta con i soliti controlli sempre negli stessi posti, vicino alla Capitaneria di Porto o sul lungomare. I controlli devono essere effettuati in tutta la città, soprattutto nelle periferie e nelle zone dove si verificano i problemi più gravi.
A Manfredonia vengono rubate auto continuamente e, nelle aree periferiche, arrivano camion carichi di rifiuti provenienti anche da altre regioni. Eppure sembra che nessuno intervenga con decisione.Siamo stanchi di pagare chi dovrebbe garantire la sicurezza per vedere sempre gli stessi posti di blocco e le stesse multe ai cittadini per infrazioni come la mancata cintura di sicurezza. I delinquenti non passano sempre da quei punti e non si trovano solo nelle zone del lungomare.Servono controlli mirati sul territorio, nelle periferie, contro i furti, l’abbandono illecito dei rifiuti e tutte le attività illegali. Bisogna controllare di più e meglio, invece di concentrare sempre gli sforzi negli stessi luoghi.Inoltre, sarebbe opportuno dedicare maggiore attenzione ai controlli sugli appalti pubblici, affinché tutto avvenga nel rispetto della legalità e della trasparenza, nell’interesse dei cittadini.
Bisogna segnalare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che in Prefettura qualcosa non funziona. Sul tema della sicurezza sembra che l’attenzione sia concentrata quasi esclusivamente sulle interdittive antimafia, mentre vengono trascurati altri aspetti fondamentali.Serve un vertice che metta al centro la sicurezza dei cittadini. Occorre affrontare con determinazione la criminalità comune, la criminalità ambientale, la criminalità politica, i reati dei colletti bianchi e vigilare con attenzione sui grandi appalti pubblici.A Manfredonia, come a Foggia e in tutta la provincia, molti cittadini hanno la percezione che la sicurezza urbana non riceva l’attenzione che merita. È necessario rafforzare il controllo del territorio e adottare strategie efficaci per prevenire i reati e garantire una maggiore tutela della popolazione.Le interdittive antimafia sono uno strumento previsto dalla legge e importante nella lotta alla criminalità organizzata, ma non possono rappresentare l’unico tema sul tavolo. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità, insieme al contrasto di tutte le forme di criminalità che incidono sulla vita del territorio.
Signora scriva al ministro Piantedosi perché polizia è carabinieri la notte con una sola auto non possono controllare una città di quasi 54.000 abitanti