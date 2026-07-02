Manfredonia, cittadini: "Servono controlli veri nelle ore notturne, la sicurezza non può più aspettare"

MANFREDONIA – «Mi chiedo se sia davvero così complicato garantire un presidio notturno, almeno nei giorni e negli orari più critici».

È questo il senso di una segnalazione giunta alla redazione di StatoQuotidiano.it, nella quale alcuni cittadini tornano a chiedere un rafforzamento dei controlli sul territorio durante le ore serali e notturne.

Secondo quanto riferito, non sarebbero necessari interventi straordinari, ma un maggiore coordinamento tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato, affinché venga assicurata una presenza costante nelle aree maggiormente interessate da episodi di schiamazzi, corse di veicoli e comportamenti che compromettono la tranquillità dei residenti.

«La carenza di personale è un problema reale – osservano – ma non può trasformarsi in una giustificazione permanente. Se interi quartieri vivono notti caratterizzate da rumori, disordine e assenza di controlli, significa che la sicurezza urbana deve diventare una priorità concreta».

Nella segnalazione si sottolinea inoltre come, a giudizio dei residenti, non siano sufficienti controlli statici o posti di blocco occasionali. «Servono pattuglie che percorrono realmente le strade, attraversino i quartieri, siano visibili e intervengano dove le criticità si manifestano».

I cittadini evidenziano di essere stanchi di sentirsi rispondere che non vi sono pattuglie disponibili. «Se questa situazione si ripete ogni notte – affermano – allora è evidente che il tema debba essere affrontato con una diversa organizzazione delle risorse e con una programmazione più efficace».

L’appello è rivolto anche all’Amministrazione comunale, invitata a portare la questione all’attenzione del Prefetto per chiedere un piano organico di presidio del territorio.

«Non servono annunci, né interventi sporadici. Occorrono controlli costanti e una presenza concreta delle forze dell’ordine. La sicurezza oggi rappresenta un’urgenza e non può più essere rinviata», conclude la segnalazione

A cura di Michele Solatia.