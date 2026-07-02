Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

FOGGIA SALATTO // PNRR e rischio definanziamenti, Salatto: “La Capitanata non può perdere un’occasione storica”
1 Luglio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

ANDREA SALVATI // Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati
1 Luglio 2026 - ore  10:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, inaugurato il campo sportivo di Orto Sdanga. “Un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione del quartiere”

MANFREDONIA ORTO SDANGA Manfredonia, inaugurato il campo sportivo di Orto Sdanga. “Un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione del quartiere”

La nuova struttura costituisce un tassello significativo nel percorso di valorizzazione di questa parte di Manfredonia

Manfredonia, inaugurato il campo sportivo di Orto Sdanga. "Un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione del quartiere"

Manfredonia, inaugurato il campo sportivo di Orto Sdanga. "Un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione del quartiere" - PH SIPONTINO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Manfredonia // Politica //

È stato inaugurato il nuovo campetto sportivo di Orto Sdanga, un intervento realizzato grazie a fondi regionali che rappresenta un ulteriore passo nel progetto di riqualificazione dell’area. A sottolinearlo è Francesco Schiavone, assessore del Comune di Manfredonia, che evidenzia l’importanza dell’opera per il quartiere e per l’intera città.

Secondo l’assessore, la nuova struttura costituisce un tassello significativo nel percorso di valorizzazione di questa parte di Manfredonia, offrendo ai cittadini, in particolare ai più giovani e alle famiglie, uno spazio dedicato allo sport, all’aggregazione e alla socialità.

Francesco Schiavone spiega inoltre che il progetto proseguirà con ulteriori interventi: la piantumazione di nuovi alberi, l’installazione di panchine e la realizzazione di un campo da street basket, opere pensate per rendere il quartiere sempre più vivibile, accogliente e attrattivo.

L’assessore rivolge poi un ringraziamento ai cittadini che vivono nelle vicinanze dell’area, evidenziando come abbiano garantito fin dall’inizio il proprio sostegno e la propria collaborazione affinché il nuovo spazio venga custodito, valorizzato e reso pienamente fruibile dall’intera comunità.

Francesco Schiavone conclude ribadendo che gli spazi pubblici diventano un patrimonio condiviso quando vengono vissuti, rispettati e curati insieme dai cittadini, attraverso una collaborazione costante tra istituzioni e comunità locale.

E’ riportato su Facebook.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO