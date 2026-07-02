Manfredonia, inaugurato il campo sportivo di Orto Sdanga. "Un nuovo tassello nel percorso di riqualificazione del quartiere"

È stato inaugurato il nuovo campetto sportivo di Orto Sdanga, un intervento realizzato grazie a fondi regionali che rappresenta un ulteriore passo nel progetto di riqualificazione dell’area. A sottolinearlo è Francesco Schiavone, assessore del Comune di Manfredonia, che evidenzia l’importanza dell’opera per il quartiere e per l’intera città.

Secondo l’assessore, la nuova struttura costituisce un tassello significativo nel percorso di valorizzazione di questa parte di Manfredonia, offrendo ai cittadini, in particolare ai più giovani e alle famiglie, uno spazio dedicato allo sport, all’aggregazione e alla socialità.

Francesco Schiavone spiega inoltre che il progetto proseguirà con ulteriori interventi: la piantumazione di nuovi alberi, l’installazione di panchine e la realizzazione di un campo da street basket, opere pensate per rendere il quartiere sempre più vivibile, accogliente e attrattivo.

L’assessore rivolge poi un ringraziamento ai cittadini che vivono nelle vicinanze dell’area, evidenziando come abbiano garantito fin dall’inizio il proprio sostegno e la propria collaborazione affinché il nuovo spazio venga custodito, valorizzato e reso pienamente fruibile dall’intera comunità.

Francesco Schiavone conclude ribadendo che gli spazi pubblici diventano un patrimonio condiviso quando vengono vissuti, rispettati e curati insieme dai cittadini, attraverso una collaborazione costante tra istituzioni e comunità locale.

E’ riportato su Facebook.