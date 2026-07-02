MANFREDONIA – «Le nostre strade, nelle ore tardo-notturne, sono diventate un luogo dove regnano anarchia e insicurezza». È la denuncia contenuta in una lettera inviata alla redazione da un cittadino, che richiama l’attenzione sul fenomeno delle corse ad alta velocità nel centro urbano e sui disagi legati alla movida.
Secondo la segnalazione, ogni notte automobili e scooter percorrerebbero le vie cittadine «a velocità folle», trasformando alcune strade «in vere e proprie piste da corsa». Una situazione che, evidenzia il lettore, rappresenterebbe «un grave rischio per l’incolumità pubblica», oltre a provocare «un rumore assordante che compromette il riposo dei residenti».
Nella lettera viene inoltre puntato il dito contro alcuni episodi riconducibili alla movida notturna. «Gruppi di giovani – scrive il cittadino – si rendono protagonisti di schiamazzi, atti di vandalismo e comportamenti eccessivi fino alle prime ore del mattino, spesso favoriti dall’abuso di alcol».
Il residente afferma che molti cittadini «si sentono abbandonati» e rivolge un appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure concrete per garantire maggiore sicurezza.
«Chiediamo con forza un intervento urgente delle autorità. Servono più controlli delle forze dell’ordine, pattugliamenti mirati nelle ore notturne e l’installazione di dossi o sistemi di rilevazione della velocità nei punti più critici. La libertà di divertirsi non può cancellare il diritto alla sicurezza e al riposo di un’intera comunità.»
La segnalazione si conclude con l’auspicio che il problema venga affrontato tempestivamente, nell’interesse della sicurezza urbana e della qualità della vita dei residenti.
A cura di Michele Solatia.
3 commenti su "Manfredonia, protesta residenti: «Notti tra corse in strada e schiamazzi, servono controlli urgenti»"
Mi chiedo se sia davvero così complicato garantire un presidio notturno, almeno nei giorni e negli orari più critici.
Non servono miracoli, basterebbe un minimo di coordinamento tra Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato.
La carenza di personale è un problema reale, ma non può diventare una giustificazione permanente.
Se intere zone della città vivono notti tra schiamazzi, corse in strada e totale assenza di controlli, significa che la sicurezza urbana deve diventare una priorità concreta.
Non servono solo posti di blocco messi lì a fare presenza.
Servono pattuglie che girino davvero per strada, attraversino i quartieri, si facciano vedere e intervengano dove i problemi si manifestano.
Siamo stanchi di sentirci dire che non ci sono pattuglie disponibili.
Se la città vive questa situazione ogni notte, allora questa deve diventare una priorità.
Per questo mi auguro che l’amministrazione porti il tema con forza sul tavolo del Prefetto, chiedendo un piano serio di presidio del territorio.
Non annunci, non interventi occasionali, non semplici posti di blocco.
Servono controlli costanti.
Bisogna fare sul serio.
La sicurezza oggi è un’urgenza, non un tema da rinviare.
Si parla sempre di carenza di forze dell’ordine, ma il problema non è soltanto il numero degli agenti: è soprattutto il modo in cui vengono impiegati.
A Manfredonia, come in molti altri comuni della provincia di Foggia, i cittadini hanno spesso la sensazione di vedere le pattuglie concentrate sempre negli stessi luoghi, come Corso Manfredi, la zona della Capitaneria di Porto o ai posti di blocco, mentre le periferie e le aree più esposte alla criminalità vengono trascurate.
È difficile pensare che chi commette abitualmente reati vada volontariamente a fermarsi a un posto di blocco. Nella maggior parte dei casi vengono controllati cittadini che hanno commesso infrazioni amministrative, mentre chi è dedito ad attività criminali opera altrove.
Per questo motivo è necessario rafforzare i controlli sul territorio, aumentare la presenza nelle periferie e contrastare con maggiore efficacia i furti, la criminalità ambientale, gli abbandoni illeciti di rifiuti e tutte le altre forme di illegalità che preoccupano i cittadini.
Anche il coordinamento della sicurezza in Prefettura dovrebbe essere ripensato, ponendo maggiore attenzione alla sicurezza urbana e alla prevenzione, affinché i cittadini possano sentirsi realmente tutelati.
Infine, sarebbe auspicabile che i sindaci rappresentassero con maggiore fermezza queste esigenze nelle sedi istituzionali, chiedendo un confronto costruttivo con la Prefettura quando ritengono necessario migliorare le strategie di sicurezza adottate sul territorio.
ma se ci sono le telecamere da pertutto basta vedere ed intervenire anche e prettamente su noi genitori con sanzioni severe …basta col dire che vi e’ clientelismo….un vero rappresentante del popolo deve essere severo….