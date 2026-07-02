Manfredonia, protesta residenti: «Notti tra corse in strada e schiamazzi, servono controlli urgenti»

MANFREDONIA – «Le nostre strade, nelle ore tardo-notturne, sono diventate un luogo dove regnano anarchia e insicurezza». È la denuncia contenuta in una lettera inviata alla redazione da un cittadino, che richiama l’attenzione sul fenomeno delle corse ad alta velocità nel centro urbano e sui disagi legati alla movida.

Secondo la segnalazione, ogni notte automobili e scooter percorrerebbero le vie cittadine «a velocità folle», trasformando alcune strade «in vere e proprie piste da corsa». Una situazione che, evidenzia il lettore, rappresenterebbe «un grave rischio per l’incolumità pubblica», oltre a provocare «un rumore assordante che compromette il riposo dei residenti».

Nella lettera viene inoltre puntato il dito contro alcuni episodi riconducibili alla movida notturna. «Gruppi di giovani – scrive il cittadino – si rendono protagonisti di schiamazzi, atti di vandalismo e comportamenti eccessivi fino alle prime ore del mattino, spesso favoriti dall’abuso di alcol».

Il residente afferma che molti cittadini «si sentono abbandonati» e rivolge un appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure concrete per garantire maggiore sicurezza.

«Chiediamo con forza un intervento urgente delle autorità. Servono più controlli delle forze dell’ordine, pattugliamenti mirati nelle ore notturne e l’installazione di dossi o sistemi di rilevazione della velocità nei punti più critici. La libertà di divertirsi non può cancellare il diritto alla sicurezza e al riposo di un’intera comunità.»

La segnalazione si conclude con l’auspicio che il problema venga affrontato tempestivamente, nell’interesse della sicurezza urbana e della qualità della vita dei residenti.

A cura di Michele Solatia.