Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Marcaria, incidente sulla SP 56: muore un 38enne, gravissimi i due figli minorenni

SULTAN AZIZI Marcaria, incidente sulla SP 56: muore un 38enne, gravissimi i due figli minorenni

Il conducente, Sultan Azizi, era alla guida di una Toyota Corolla quando ha perso il controllo dell’auto

Marcaria, incidente sulla SP 56: muore un 38enne, gravissimi i due figli minorenni

Marcaria, incidente sulla SP 56: muore un 38enne, gravissimi i due figli minorenni - PH IL GIORNO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Prima pagina //

Il conducente, Sultan Azizi, era alla guida di una Toyota Corolla quando ha perso il controllo dell’auto, finita fuori strada e ribaltata. I due bambini, di 5 e 10 anni, sono in pericolo di vita.

Marcaria, 2 luglio 2026 – Tragedia nella notte lungo la strada provinciale 56, in località San Michele in Bosco, nel territorio di Marcaria. Un uomo di 38 anni, Sultan Azizi, di origine afghana, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Con lui viaggiavano i due figli minorenni, di 5 e 10 anni, rimasti gravemente feriti e ora ricoverati in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.45 di mercoledì 1 luglio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Toyota Corolla quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto avrebbe sbandato più volte prima di uscire di strada e ribaltarsi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Viadana, insieme ai militari della stazione di Marcaria. La scena apparsa ai soccorritori è stata drammatica: all’interno della vettura si trovavano tre persone. Per il 38enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo sarebbe morto sul colpo.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre dalle lamiere i due bambini, poi affidati alle cure del personale sanitario. Date le condizioni gravissime, entrambi sono stati trasportati in ospedale a Padova. Durante la notte, il quadro clinico del figlio più grande si sarebbe ulteriormente aggravato, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza a Brescia con l’elisoccorso. Entrambi i minori sono considerati in pericolo di vita.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti: la Toyota Corolla sarebbe uscita di strada autonomamente. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un colpo di sonno, una distrazione o l’eventuale velocità sostenuta del mezzo.

La Procura di Mantova ha disposto l’autopsia sul corpo di Sultan Azizi. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

Fonte: Il Giorno

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO