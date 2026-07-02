Marcaria, incidente sulla SP 56: muore un 38enne, gravissimi i due figli minorenni

Il conducente, Sultan Azizi, era alla guida di una Toyota Corolla quando ha perso il controllo dell’auto, finita fuori strada e ribaltata. I due bambini, di 5 e 10 anni, sono in pericolo di vita.

Marcaria, 2 luglio 2026 – Tragedia nella notte lungo la strada provinciale 56, in località San Michele in Bosco, nel territorio di Marcaria. Un uomo di 38 anni, Sultan Azizi, di origine afghana, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Con lui viaggiavano i due figli minorenni, di 5 e 10 anni, rimasti gravemente feriti e ora ricoverati in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.45 di mercoledì 1 luglio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una Toyota Corolla quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto avrebbe sbandato più volte prima di uscire di strada e ribaltarsi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Viadana, insieme ai militari della stazione di Marcaria. La scena apparsa ai soccorritori è stata drammatica: all’interno della vettura si trovavano tre persone. Per il 38enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo sarebbe morto sul colpo.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre dalle lamiere i due bambini, poi affidati alle cure del personale sanitario. Date le condizioni gravissime, entrambi sono stati trasportati in ospedale a Padova. Durante la notte, il quadro clinico del figlio più grande si sarebbe ulteriormente aggravato, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza a Brescia con l’elisoccorso. Entrambi i minori sono considerati in pericolo di vita.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti: la Toyota Corolla sarebbe uscita di strada autonomamente. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un colpo di sonno, una distrazione o l’eventuale velocità sostenuta del mezzo.

La Procura di Mantova ha disposto l’autopsia sul corpo di Sultan Azizi. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

Fonte: Il Giorno