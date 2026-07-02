Margherita di Savoia, la Polizia rafforza i controlli per l’estate

La Polizia di Stato della BAT ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio nel comune di Margherita di Savoia, in vista dell’avvio della stagione balneare, su impulso del Questore Alfredo Fabbrocini.

Il dispositivo estivo prevede il potenziamento dei presidi con l’impiego di un Ufficio Mobile della Polizia di Stato, utilizzato anche per la ricezione delle denunce, il supporto delle Volanti della Questura BAT lungo le principali arterie cittadine e il pattugliamento del lungomare e delle spiagge con unità a cavallo, con l’obiettivo di garantire una presenza più capillare nelle aree a maggiore afflusso turistico.

L’iniziativa punta a rafforzare la sicurezza durante i mesi estivi e a favorire un contatto diretto con residenti, villeggianti e operatori economici.

Nel corso di uno di questi servizi, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, si è allontanato rapidamente, assumendo un comportamento sospetto. L’individuo ha poi tentato la fuga in direzione della battigia, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Durante l’inseguimento, l’uomo ha abbandonato uno zaino e alcuni involucri sulla sabbia. Il recupero del materiale ha consentito di rinvenire 32 dosi di sostanza stupefacente, denaro contante, uno smartphone e documentazione utile all’identificazione del sospettato.

Successivamente, la perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un bilancino di precisione e nastro isolante, elementi ritenuti compatibili con l’attività di confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La Questura BAT ha confermato che i controlli sul territorio proseguiranno per tutta la stagione estiva. Nel rispetto delle garanzie di legge, si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato non può essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva.