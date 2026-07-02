Mattinata, torna 'Conversazioni dal Mare' con Veltroni, Bartoletti, Grasso e De Gregorio

Venerdì 10 e sabato 11 luglio Mattinata, la cosiddetta “farfalla del Gargano”, ospiterà una nuova edizione di “Conversazioni dal Mare”, la rassegna culturale che porterà nel cuore del paese autori nazionali e internazionali, giornalisti, magistrati e protagonisti dell’impegno civile.

L’iniziativa si articolerà in due giornate con sei incontri pubblici, tra letteratura, musica e riflessione civile, trasformando il borgo garganico in uno spazio di dialogo e confronto aperto a cittadini e turisti.

La prima serata, venerdì 10 luglio, si aprirà alle 20.15 con Walter Veltroni, che presenterà il suo libro Il bar di Cinecittà, un racconto che attraversa la storia e la memoria del cinema italiano e del Paese. Alle 21.15 sarà la volta di Pietro Grasso, ex Presidente del Senato e magistrato, con U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra, dedicato al Maxiprocesso di Palermo e al lavoro del pool antimafia guidato da Falcone e Borsellino.

Alle 22.15 spazio a Concita De Gregorio, affiancata dalla cantautrice Erica Mou, con l’incontro La cura, un dialogo tra parole e musica sui temi della fragilità, delle relazioni e dell’attenzione verso l’altro.

Sabato 11 luglio il programma riprenderà alle 20.15 con Marino Bartoletti, che presenterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio a Lucio Dalla e alla sua eredità artistica. Alle 21.15 sarà protagonista Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani, con La casa dimenticata, testimonianza sulla condizione delle donne e sulla libertà in Iran.

Gran finale con don Antonio Coluccia, impegnato da anni nelle periferie italiane contro criminalità e disagio sociale, che presenterà Il prete indigesto, racconto del suo percorso tra fede e impegno civile.

Il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia ha sottolineato il valore strategico della manifestazione: «Conversazioni dal Mare è una rassegna che rappresenta la strategia con cui stiamo promuovendo Mattinata da anni: fare della cultura un elemento identitario della nostra offerta turistica. Mattinata si conferma come destinazione culturale per chi la sceglie non solo per il mare e per le sue bellezze paesaggistiche oltre alle nostre tipicità gastronomiche. Vogliamo che chi arriva a Mattinata trovi un luogo capace di emozionare non solo per il paesaggio, ma anche per la qualità delle esperienze che offre. È questa la direzione che abbiamo scelto e che continuiamo a perseguire con convinzione, arricchendo, ad ogni sua edizione, il cartellone MattinataèXtraordinaria con una kermesse prestigiosa come Conversazioni dal Mare».

Anche la coordinatrice editoriale Giulia Murolo ha evidenziato la filosofia del festival: «Conversazioni dal Mare nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui le storie diventino strumenti per comprendere il presente e immaginare il futuro. Ogni appuntamento è un invito al dialogo, ogni autore porta con sé uno sguardo capace di arricchire la comunità. Mattinata rappresenta per noi una tappa speciale di questo percorso, in cui il mare diventa metafora di incontro, ascolto e condivisione».

La rassegna si conferma così un appuntamento centrale dell’estate culturale del Gargano, con il Belvedere di Monte Saraceno trasformato per due serate in un palcoscenico di idee, storie e confronto pubblico.

L’edizione 2026 è realizzata con il sostegno di Comune di Mattinata, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Teca del Mediterraneo, Fondazione Puglia, Puglia Culture, CEPELL e Aeroporti di Puglia, oltre al contributo di diversi sponsor privati.