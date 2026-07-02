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METEO CALDO Meteo, weekend tra ultimi temporali e ritorno del caldo moderato

Nella giornata di venerdì 3 luglio gli ultimi effetti dell’instabilità interesseranno soprattutto il Sud Italia, con rovesci e temporali pomeridiani

Meteo, weekend tra ultimi temporali e ritorno del caldo moderato

Meteo, weekend tra ultimi temporali e ritorno del caldo moderato - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Luglio 2026
Attualità // Meteo //

Il weekend del 4-5 luglio segna il ritorno dell’anticiclone sull’Italia, dopo una fase ancora instabile caratterizzata dagli effetti di una goccia fredda in discesa verso il Sud, responsabile di temporali anche intensi e di un generale stravolgimento delle condizioni meteo.

Nella giornata di venerdì 3 luglio gli ultimi effetti dell’instabilità interesseranno soprattutto il Sud Italia, con rovesci e temporali pomeridiani più diffusi tra Calabria e Sicilia e fenomeni sparsi anche sulle aree interne del Centro, in particolare nel basso Lazio. Si tratta degli ultimi episodi legati alla perturbazione, mentre da ovest inizierà a rafforzarsi l’anticiclone, che riporterà condizioni più stabili su gran parte del Centro-Nord.

Nel corso del fine settimana l’alta pressione tenderà a consolidarsi. Sabato 4 luglio il tempo migliorerà ulteriormente, con una residua instabilità limitata al basso Tirreno e all’estremo Sud, in rapido esaurimento. Domenica 5 luglio, invece, il sole tornerà protagonista quasi ovunque, con condizioni di piena stabilità atmosferica su tutta l’Italia, fatta eccezione per qualche locale fenomeno sui settori alpini orientali.

Sul fronte termico si assisterà a un graduale aumento delle temperature, ma senza valori estremi come quelli delle fasi più calde recenti. Sabato si potranno sfiorare i 35 gradi in diverse aree del Nord-Ovest e nelle zone interne di Toscana, Lazio, Sardegna, Campania e Puglia, mentre domenica i valori resteranno stabili o in lieve ulteriore aumento, con punte fino a 36-37 gradi nelle zone interne della Sardegna.

Nonostante il rialzo termico, il caldo risulterà più sopportabile grazie a un tasso di umidità contenuto, che limiterà la sensazione di afa.

La situazione di relativa stabilità potrebbe proseguire anche nei giorni successivi. L’anticiclone tenderà infatti a posizionarsi più a ovest, sulla Penisola Iberica, lasciando l’Italia lungo il suo bordo orientale, con condizioni di tempo stabile e caldo moderato, senza eccessi.

Un possibile cambiamento più significativo potrebbe arrivare solo intorno al 10 luglio, quando non si esclude un nuovo rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo.

Lo riporta meteogiornale.it.

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