Milano, nel centrodestra spunta Antonio Di Pietro come possibile candidato sindaco

Tra i nomi in campo per la corsa a sindaco di Milano si affaccia anche quello di Antonio Di Pietro, ex magistrato simbolo di “Mani Pulite”, oggi al centro di una nuova ipotesi politica rilanciata all’interno del dibattito nel centrodestra.

A riportare l’idea è Daniela Santanchè, esponente di Fratelli d’Italia in Lombardia, che ha indicato l’ex pm come possibile profilo per la sfida di Palazzo Marino, aprendo così una discussione immediata nella coalizione.

«Di Pietro è stato ministro, leader di partito, senatore, conosce Milano e le sue problematiche. È stato in prima linea nella campagna per il Sì al referendum sulla giustizia. Credo che sarebbe un valido candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative», ha dichiarato Santanchè, alimentando un confronto interno già acceso.

L’ipotesi ha diviso il centrodestra tra chi la considera una provocazione e chi, invece, un possibile tentativo di allargare il ventaglio delle opzioni in vista delle amministrative. Resta comunque aperto il nodo del candidato unitario, con la coalizione ancora lontana da una sintesi condivisa.

Sul tavolo continuano a circolare diversi nomi. La Lega ha proposto una rosa che comprende l’ex presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il giornalista Giovanni Terzi e l’europarlamentare Silvia Sardone, indicata come la più votata alle primarie interne del partito. Il segretario Matteo Salvini insiste inoltre sull’ipotesi delle primarie di coalizione, sostenendo la necessità di coinvolgere direttamente gli elettori nella scelta del candidato.

Forza Italia spinge invece per un profilo civico e autorevole, senza tuttavia indicare nomi ufficiali. Tra le ipotesi considerate figura l’economista Carlo Cottarelli, apprezzato dagli azzurri ma meno condiviso dagli alleati per il suo passato politico.

Fratelli d’Italia, dal canto suo, continua a sostenere la candidatura del presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, mentre tra i nomi emersi figura anche l’imprenditore Antonio Civita, disponibile a una possibile discesa in campo ma ancora oggetto di valutazioni interne.

Il centrodestra milanese resta dunque impegnato in una fase di confronto serrato, tra ipotesi civiche, proposte politiche e tentativi di sintesi ancora lontani da una decisione definitiva.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.