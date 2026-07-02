Morto 44 giorni dopo l’incidente, indagati 34 tra medici e infermieri

È morto 44 giorni dopo un grave incidente stradale Franco Bagnoli, 65 anni, dopo un lungo percorso di ricoveri tra gli ospedali di Cesena, Ravenna e Cervia. Per il decesso risultano indagati 34 tra medici e infermieri, oltre all’automobilista ottantenne coinvolto nello schianto avvenuto il 25 luglio 2024.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il paziente era stato ricoverato con fratture multiple e un politrauma severo, ma durante la degenza avrebbe sviluppato complicanze progressive che ne hanno aggravato le condizioni fino al decesso, avvenuto l’8 ottobre all’ospedale di Ravenna per arresto cardiocircolatorio e insufficienza multiorgano.

Le indagini coinvolgono personale sanitario dell’Ausl e di strutture convenzionate, che hanno seguito il 65enne nelle diverse fasi del ricovero. L’ipotesi per il conducente dell’auto è di omicidio stradale, mentre per i sanitari si procede per omicidio colposo.

Saranno ora due perizie a chiarire la dinamica complessiva del caso: una sulla ricostruzione del sinistro e una sul decorso clinico, per stabilire se il decesso sia stato determinato esclusivamente dalle conseguenze dell’incidente o se possano aver inciso eventuali criticità nell’assistenza sanitaria.

Il consulente tecnico del pm ha evidenziato come il grave politrauma iniziale abbia compromesso l’equilibrio dell’organismo, riducendo la capacità del paziente di reagire alle complicazioni successive, pur in assenza di autopsia.

L’incarico ai periti è stato conferito dal gip Andrea Galanti: la ricostruzione dell’incidente è stata affidata all’ingegnere Francesco Rendine, mentre la perizia medico-legale sarà svolta dalla dottoressa Raffaella Marino.

Lo riporta ansa.it.